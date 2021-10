Open day e visita gratuita: la giornata mondiale della salute mentale secondo Centro Itinera

venerdì, 8 ottobre 2021, 17:18

Sabato 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che avrà ufficialmente luogo il giorno seguente, gli specialisti di Centro Itinera organizzano un open day presso la sede di via Delle Carre 2 a Massa.

Durante l’evento, che prenderà parte dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, sarà possibile visitare la struttura e incontrare i membri dell’equipe che saranno a disposizione per ogni informazione e per illustrare le caratteristiche della psicoterapia cognitivo comportamentale o CBT, il cuore dell’offerta terapeutica di Itinera. Ricordiamo che questo metodo risulta l’unico ad essere scientificamente fondato poiché supportato da rigorosi processi di validazione empirica delle teorie e dei metodi utilizzati.

Per l’occasione, gli specialisti presenteranno (solo nella sessione pomeridiana) anche il nuovissimo device per la realtà virtuale che rappresenta l’ultima frontiera tecnologica e una efficace e valida alternativa alle cure tradizionali delle fobie e dei disturbi d’ansia. La VR, con le sue caratteristiche di immersività garantite da applicazioni dalla grafica estremamente realistica, è in grado di esporre il paziente a situazioni per lui critiche come un affollatissimo concerto o uno spazio strettissimo pur restando fisicamente in studio con il terapeuta.

Non ultimo, sarà possibile per i presenti prenotare una visita completamente gratuita con gli psicologi e psicoterapeuti della struttura: sarà data quindi l’occasione di sperimentare in prima persona la professionalità e la qualità del servizio offerto e valutare i percorsi terapeutici cognitivo comportamentali proposti dell’equipe di Centro Itinera.