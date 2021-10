Pd Massa Carrara: "Apprezzamento per il piano integrato del parco"

venerdì, 22 ottobre 2021, 10:53

In una nota stampa la segreteria del Pd di Massa Carrara, esprime la sua soddisfazione per il documento riguardante il Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane, presentato nel corso di una riunione con Alberto Putamorsi presidente del Parco: "La segreteria esprime apprezzamento su tutti i fronti- scrive - è un documento molto equilibrato che, per la prima volta, dopo anni riesce a coniugare le ragioni dell'ambiente a quelle dell'economia. La riduzione di oltre il 50% delle aree adibite all'escavazione è un risultato eccezionale, fino ad oggi quasi insperato. Al contempo - continua - garantire la continuità ad attività non impattanti risponde alle posizioni sempre espresse dal Partito Democratico nei confronti dell'escavazione del lapideo, secondo cui si deve intervenire sanzionando quelle realtà che non rispettano l'ambiente e salvaguardando, invece, il lavoro delle altre". Il piano passerà quindi per l'approvazione da parte dell'ente e quindi inviato alla Regione Toscana.