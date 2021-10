Piazzolla, la Rivoluzione del tango", dell'argentino Daniel Rosenfeld al Garibaldi Carrara

Altre notizie brevi

sabato, 16 ottobre 2021, 15:30

"Non è più procrastinabile una riforma delle pensioni", afferma la Fenapidi Massa Carrara.

sabato, 16 ottobre 2021, 10:57

Il coordinamento nazionale Mare Libero scenderà in piazza per ribadire la propria posizione in difesa delle spiagge, del mare e dei bagnati, in occasione dell'adunanza planetaria del consiglio di stato che dovrà decidere se legittimare o meno le proroghe alle concessioni balneari.Scende in campo il gruppo "In 500 sulla battaglia",...

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:26

Domenica 17 ottobre Italia Nostra di Massa-Montignoso sarà presente per guidare una visita al Lago di Porta partendo dalla Cassa Mattioli in Via del Lago alle ore 15,30.

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:24

Revocare o sospendere le autorizzazioni per il trasporto eccezionale ottenute indebitamente tramite il pagamento delle "mazzette". Per Cna Massa Carrara sarebbe un segnale importante nei confronti delle imprese che rispettano le regole e che le autorizzazioni le hanno pagate.

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:57

Sono passati circa 20 giorni dall'evento atmosferico che ha colpito Massa danneggiando luoghi importanti della città, tra questi anche i due cimiteri cittadini rimasti per giorni inaccessibili e poi riaperti come nel caso di quello di Mirteto con aree transennate a causa della caduta di cipressi. L'amministrazione aveva parlato di...

venerdì, 15 ottobre 2021, 19:04

E’ oggi (15 ottobre) l’ultimo giorno di vaccinazione a Carrarafiere, dopo quasi sette mesi di somministrazioni e un servizio che è stato molto apprezzato dalla cittadinanza. Lo conferma la direttrice di zona distretto Monica Guglielmi, che annuncia anche lo spostamento dell’hub al vecchio ospedale di Massa:

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:54

Prossimo incontro del Museo Diocesano di Massa martedì 19 ottobre alle ore 17: Isabella Botti - Le vesti della Signora Duchessa. Eleganza e devozione di Teresa Pamphilj Cybo. E' gradita la prenotazione: museodiocesanomassa@gmail.com - 0585 499241

venerdì, 15 ottobre 2021, 12:07

Come è noto dal 15 ottobre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla certificazione verde che riguardano l'accesso ai luoghi di lavoro: nel caso della Provincia di Massa-Carrara è interessato il Palazzo Ducale anche per quanto riguarda eventi, convegni, incontri istituzionali, riunioni.

venerdì, 15 ottobre 2021, 11:02

La raccolta fondi nazionale "La Meladi Aism", organizzata nelle giornate di venerdì 1, sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, ha riscosso un grandissimo successo.

venerdì, 15 ottobre 2021, 10:31

Continuare l’impegno per l’educazione ambientale nei confronti delle nuove generazioni, anche al tempo del Covid.