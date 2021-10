Prossimo incontro del Museo Diocesano di Massa

Altre notizie brevi

venerdì, 22 ottobre 2021, 14:31

Il gruppo consiliare di Forza Italia Massa, rende noto di aver fatto richiesta per l'istituzione della figura del garante dei diritti degli anziani, dal momento che le amministrazioni locali hanno il compito di salvaguardare la salute e la qualità della vita degli anziani, che fra l'altro, sono numericamente in aumento:"L'emergenza...

venerdì, 22 ottobre 2021, 12:41

Partiranno nelle prossime settimane i lavori per realizzare la platea esterna dell'Iti Galilei di Avenza, nel comune di Carrara: una volta ultimata ospiterà una tensostruttura e una struttura modulare che permetteranno di far fronte alle esigenze dovute all'aumento degli iscritti e alle necessità legate alle disposizioni anti Covid.

venerdì, 22 ottobre 2021, 11:02

Sostenibilità ambientale, gestione del bosco, tutela delle filiere di castanicoltura e apicoltura, le due Dop della Lunigiana. Di questo si è parlato nel corso di un evento alla Cooperativa agricola Montagna Verde in località Torre di Apella, a Licciana Nardi (Massa Carrara), alla presenza della vicepresidente della Regione Toscana e...

venerdì, 22 ottobre 2021, 10:53

In una nota stampa la segreteria del Pd di Massa Carrara, esprime la sua soddisfazione per il documento riguardante il Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane, presentato nel corso di una riunione con Alberto Putamorsi presidente del Parco: "La segreteria esprime apprezzamento su tutti i fronti- scrive - è...

giovedì, 21 ottobre 2021, 15:40

Con riferimento allo sciopero generale ad oltranza dal 21 al 31 ottobre proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, la CCIAA MS comunica di aver attivato i contingenti minimi al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi essenziali all'utenza quali il rilascio di certificati e visure del...

giovedì, 21 ottobre 2021, 14:14

«Sempre più vicini ai problemi dei cittadini, con questo progetto gli infermieri e le infermiere diventano un presidio territoriale e un canale di comunicazione per tutti i pazienti». Sono le parole del Sindaco Gianni Lorenzetti alla presentazione del progetto "Infermiere di Famiglia e di Comunità" avvenuta stamani a Villa Schiff.

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:20

A partire dall'1 novembre 2021 chi presenta alla Provincia di Massa-Carrara una richiesta di autorizzazione per i trasporti eccezionali, con la relativa documentazione, dovrà farlo esclusivamente attraverso la Pec, posta elettronica certificata: non sarà infatti più accettata qualsiasi comunicazione cartacea.

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:20

Rifondazione comunista di Massa ritiene che la scelta di controllo delle pattuglie della polizia municipale tramite un sistema GPS sia inaccettabile. In più è mancato il coinvolgimento dei lavoratori su questo nuovo sistema, senza che le rappresentanze sindacali fossero ascoltate.Rifondazione comunista di Massa si esprime con queste parole di dissenso verso...

giovedì, 21 ottobre 2021, 10:52

"Se non si prosegue in modo concreto la trattativa per le assunzioni di personale nella sanità toscana, la Fp-Cisl è pronta a proclamare lo sciopero." A dirlo è il reggente della Funzione Pubblica Cisl Toscana, Mauro Giuliattini, alla luce delle notizie, riportate stamani dal quotidiano "Il Tirreno", sul disavanzo stimato...

giovedì, 21 ottobre 2021, 09:27

La prossima sarà una settimana importante per il futuro della SANAC. L'onorevole del PD Martina Nardi Presidente della commissione attività produttive ,non molla la presa e già da mercoledì prossimo inizieranno le audizioni alla Camera. "Ho coinvolto anche la commissione lavoro in questo percorso - fa sapere la Nardi -...