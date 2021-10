Quattro isole ecologiche di cortesia per le prossime festività

venerdì, 29 ottobre 2021, 12:06

In occasione delle ricorrenze dedicate ai Santi e ai Defunti, il Comune di Carrara, in collaborazione con Nausicaa Spa, predisporrà quattro isole ecologiche di cortesia, per favorire gli utenti durante i giorni di festa. I contenitori saranno dislocati in quattro zone del territorio e potranno essere adoperate per sopperire alle variazioni del calendario di raccolta durante i giorni di festa, in particolare per la raccolta del rifiuto organico, ossia quello derivante dagli avanzi di cibo e di cucina.

«Come altre volte in passato – ha commentato l'assessore all'ambiente Sarah Scaletti – abbiamo ritenuto opportuno installare nuovamente in tre punti alcuni contenitori stradali, che favoriscano gli utenti nella corretta corresponsione dei rifiuti, proprio a cavallo di questi giorni di festività. Le isole di cortesia permarranno per un periodo limitato, ma saranno un punto d'appoggio per le varie zone del territorio».

Le quattro isole di cortesia saranno individuabili nei seguenti luoghi: accanto all'ingresso dell'azienda Nausicaa, in viale Zaccagna; nei pressi del Campo Scuola di Marina di Carrara; in via Covetta (zona campo sportivo); in via Piave (loc. Stadio).

I contenitori verranno posizionati nella giornata di sabato 30 ottobre, per poi essere rimossi nella giornata di martedì 2 novembre, quando cioè il servizio riprenderà con la consueta cadenza.