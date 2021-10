Riccardo Bruschi (FI): "La candidatura di Caffaz non è in discussione"

Altre notizie brevi

Orari delle celebrazioni nella solennità di Tutti i Santi e nella Commemorazione dei Fedeli Defunti in Duomo In occasione della solennità di Tutti i Santi le celebrazioni seguiranno il seguente orario: ore 10,30 S. Messa della comunità; ore 17,30 recita del S. Rosario; ore 18,00 S. Messa solenne.

In occasione delle ricorrenze dedicate ai Santi e ai Defunti, il Comune di Carrara, in collaborazione con Nausicaa Spa, predisporrà quattro isole ecologiche di cortesia, per favorire gli utenti durante i giorni di festa. I contenitori saranno dislocati in quattro zone del territorio e potranno essere adoperate per sopperire alle...

Invito a partecipare al sciopero generale indetto per il 12 novembre a Massa, dove, ospiti speciali saranno gli operai GKN, l'azienda passata agli onori della cronaca nazionale per aver licenziato l'organico con una email.A darne l'annuncio è stato Andrea Bordigoni nel corso di un incontro sulla Resistenza nella ex area...

Considertata la disponibilità di risorse e la finalità del loro utilizzo da parte delle imprese del territorio, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di contributo alle ore 24:00 del 20.12.2021.

Aiuti a sostegno della casa per le famiglie montignosine con il nuovo bando finalizzato all'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

"La vertenza Sanac, di cui si è occupato anche il Consiglio comunale di Massa, deve diventare una priorità dell'agenda politica e istituzionale. In primo luogo perché occorre garantire il diritto al lavoro, in secondo luogo perché da questo diritto dipende il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie.

In una nota stampa, il Pd di Carrara ha annunciato l'apertura di un tavolo fra le forze di centro sinistra: PRI, IV, PSI, Azione, PD, GD, SCE, MGS e Articolo 1. Al centro della discussione programmatica, il benessere della città di Carrara, con l'intenzione di effettuare più incontri su diverse tematiche.

Lungo le strade provinciali della zona industriale nei comuni di Massa e Carrara è stato istituito un divieto di sosta con rimozione forzata e, all'occorrenza, un restringimento di carreggiata, con avanzamento del cantiere lavori, appositamente segnalato da cartellonistica, fino al 15 dicembre 2021 con orario dalle 8,30 alle 19 nei...

Sinistra civica ecologista esprime solidarietà nei confronti della Cgil di Massa e Pontremoli, recentemente colpite da una serie di atti intimidatori: "Le forze democratiche e antifasciste si schierino senza esitazione dalla parte dei sindacati, che stanno lavorando al fine di tutelare la salute pubblica e la condizione dei lavoratori, elementi...

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.