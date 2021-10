Rifondazione Comunista: "Grande Fratello nella polizia municipale? Altro passo falso all'amministrazione"

Altre notizie brevi

giovedì, 21 ottobre 2021, 15:40

Con riferimento allo sciopero generale ad oltranza dal 21 al 31 ottobre proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, la CCIAA MS comunica di aver attivato i contingenti minimi al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi essenziali all'utenza quali il rilascio di certificati e visure del...

giovedì, 21 ottobre 2021, 14:14

«Sempre più vicini ai problemi dei cittadini, con questo progetto gli infermieri e le infermiere diventano un presidio territoriale e un canale di comunicazione per tutti i pazienti». Sono le parole del Sindaco Gianni Lorenzetti alla presentazione del progetto "Infermiere di Famiglia e di Comunità" avvenuta stamani a Villa Schiff.

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:20

A partire dall'1 novembre 2021 chi presenta alla Provincia di Massa-Carrara una richiesta di autorizzazione per i trasporti eccezionali, con la relativa documentazione, dovrà farlo esclusivamente attraverso la Pec, posta elettronica certificata: non sarà infatti più accettata qualsiasi comunicazione cartacea.

giovedì, 21 ottobre 2021, 10:52

"Se non si prosegue in modo concreto la trattativa per le assunzioni di personale nella sanità toscana, la Fp-Cisl è pronta a proclamare lo sciopero." A dirlo è il reggente della Funzione Pubblica Cisl Toscana, Mauro Giuliattini, alla luce delle notizie, riportate stamani dal quotidiano "Il Tirreno", sul disavanzo stimato...

giovedì, 21 ottobre 2021, 09:27

La prossima sarà una settimana importante per il futuro della SANAC. L'onorevole del PD Martina Nardi Presidente della commissione attività produttive ,non molla la presa e già da mercoledì prossimo inizieranno le audizioni alla Camera. "Ho coinvolto anche la commissione lavoro in questo percorso - fa sapere la Nardi -...

mercoledì, 20 ottobre 2021, 13:20

«Ammontano a circa due milioni di euro le risorse per interventi di difesa del suolo, mitigazione del rischio idraulico e ripristino di strade destinate ai Comuni di Carrara e Montignoso che la Regione Toscana ha inserito nel primo stralcio del documento operativo per la difesa del suolo per il 2022.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 13:19

Si informa che sono aperte le iscrizioni per i nidi Madre Maria che accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi e Moscardino che accoglie bambini dai 6 ai 36 mesi, relative alla formazione di una graduatoria per gli inserimenti di gennaio/febbraio 2022.

mercoledì, 20 ottobre 2021, 13:17

Una perturbazione atlantica, preceduta da aria umida e mite, porterà nella nostra regione piogge sulle zone settentrionali e vento in Appennino, dove, nella giornata di domani, giovedì, sono previste forti raffiche di libeccio in particolare su crinali e zone sottovento.

martedì, 19 ottobre 2021, 20:36

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film proiettati in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia, Astoria Lerici, dal 20 al 27 ottobre.Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 20 Ottobre ORE 21.00 ASTOR PIAZZOLLA LA RIVOLUZIONE DEL TANGO...

martedì, 19 ottobre 2021, 18:22

"Non voglio coltivare un eccessivo pessimismo e neppure sollevare troppo ottimismo, ma oggi sulla vertenza Sanac abbiamo aperto uno spiraglio che adesso, tutti quanti insieme, istituzioni locali e regionali, parti sociali e sindacati, al di là delle reciproche appartenenze e ruoli, dobbiamo sforzarci di non far chiudere" così Martina Nardi, presidente...