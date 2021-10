Sciopero dal 15 al 20 ottobre: CCIAA Ms garantisce i servizi essenziali

Altre notizie brevi

giovedì, 14 ottobre 2021, 17:41

Altra presa di posizione e di condanna per quanto avvenuto a Roma, presso la sede della CGIL, negli scorsi giorni, questa volta da parte dei Giovani Democratici di Massa, che, in una nota stampa, oltre ad esprimere tutto il loro sdegno per i fatti ormai noti, puntualizzano la loro presa...

giovedì, 14 ottobre 2021, 17:04

CTT Nord comunica che domani, 15 ottobre, con l’entrata in vigore dell’obbligo dell’esibizione del Green pass nei luoghi di lavoro, si potrebbero verificare casi di mancata erogazione del servizio, che ad oggi non sono prevedibili.

mercoledì, 13 ottobre 2021, 17:41

Domenica prossima la stazione Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano organizza una giornata dedicata alle pratiche di autosoccorso in montagna. Sarà presente un medico del Soccorso Alpino. Il ritrovo è alle 9 a Colonnata o alle 11.00 a Cima d’Uomo.

mercoledì, 13 ottobre 2021, 17:26

Nel secondo giovedì del mese, in tutto il mondo, ricorre la Giornata mondiale della vista, per ricordare quanto siano importanti la prevenzione e la diagnosi precoce, in particolare per alcune delle patologie oculari, spesso causa di gravissima ipovisione e cecità.In occasione di questa ricorrenza, domani, giovedì 14 ottobre, dalle ore 10...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 12:28

"In questi giorni si parla molto delle risorse in arrivo per le aree interne: ben 6 milioni e 595 mila euro per Lunigiana, Garfagnana e Media Valle del Serchio. Si tratta di economie destinate alla messa in sicurezza delle strade secondarie: sarebbe corretto, oltre ad annunciarlo, che, chi ne ha...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 12:27

Grande appuntamento al Garibaldi Carrara, con la proiezione del capolavoro in versione restaurata "Fino all'ultimo respiro" (À bout de souffle, Francia di Jean-Luc Godard ) Parigi 1959, il centro del mondo. Godard dirige, Truffaut scrive. Belmondo/Poiccard, piccolo omicida, corre a perdifiato per sfuggire alla polizia e a cinquant'anni di cinema...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 11:06

Ancora tanta confusione e moltissimi dubbi sulle normative da rispettare dal 15 ottobre. Il Green Pass day si avvicina ma ci sono ancora molti punti interrogativi. La novità dell'obbligatorietà del certificato verde anche per imprese ed artigiane, e così per complessivamente 23 milioni di soggetti, sta scatenando in queste ore...

mercoledì, 13 ottobre 2021, 10:10

Poste Italiane e Confesercenti hanno firmato un accordo per l’offerta di servizi digitali innovativi a supporto delle piccole e medie imprese associate.

mercoledì, 13 ottobre 2021, 09:42

Una serie di audizioni alla Camera per trovare una soluzione per i lavoratori della Sanac, questo l'obbiettivo raggiunto dall'onorevole Martina Nardi (Pd) che da sempre sta seguendo questa vertenza. " La Sanac - ha commentato l'onorevole Nardi è motivo di grande preoccupazione ed è in cima alle mie priorità.

martedì, 12 ottobre 2021, 18:22

Quattro membri dell'esecutivo nazionale dei Cobas scuola si fanno sospendere per garantire il diritto costituzionale al lavoro, focalizzandosi su tre punti: no green pass a scuola, si alla vaccinazione volontaria, si alla sicurezza attraverso test gratuiti per i non vaccinati e presidi sanitari nelle scuole per valutare l'andamento della pandemia.La...