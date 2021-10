Viabilità: divieto di sosta e restringimenti lungo le strade provinciali della zona industriale (Massa e Carrara)

Altre notizie brevi

martedì, 26 ottobre 2021, 21:33

Sinistra civica ecologista esprime solidarietà nei confronti della Cgil di Massa e Pontremoli, recentemente colpite da una serie di atti intimidatori: "Le forze democratiche e antifasciste si schierino senza esitazione dalla parte dei sindacati, che stanno lavorando al fine di tutelare la salute pubblica e la condizione dei lavoratori, elementi...

martedì, 26 ottobre 2021, 16:52

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 26 ottobre 2021, 13:57

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film proiettati, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 27 ottobre al 3 novembre:

martedì, 26 ottobre 2021, 13:04

La Camera di Commercio di Massa-Carrara e l'ISR, con il supporto del PID, organizzano per il 22 novembre dalle ore 16 un webinar dedicato al tema della cybersecurity, sempre più d'attualità nel mondo odierno, anche a seguito degli ultimi attacchi subiti da importanti realtà pubbliche e private nazionali.Questo tema sarà trattato dall'Ing. Fabio Lazzini, responsabile Funzione...

martedì, 26 ottobre 2021, 09:33

Si apre oggi, mercoledì 27 ottobre, con l'incontro con i sindacati e quindi i lavoratori la serie di audizioni alla Camera , fortemente volute dalla presidente della commissione attività produttive l'onorevole Martina Nardi , sulla difficile situazione della Sanac .

lunedì, 25 ottobre 2021, 17:27

Nausicaa Spa comunica che in occasione della festività dei Santi, il prossimo lunedì 1° novembre, cambierà il calendario dei ritiri della raccolta porta a porta. Rispetto alla settimana tipo, lunedì 1° novembre, non sarà effettuata alcuna raccolta e dunque i cittadini dovranno fare attenzione a non esporre alcun contenitore.

lunedì, 25 ottobre 2021, 17:27

Trenitalia consegna alla Regione l'undicesimo treno Rock e presenta una nuova offerta di servizi con più corse in occasione di Lucca Comics

sabato, 23 ottobre 2021, 12:46

Forti venti di Grecale, accompagnati da locali piogge in Appennino e sui settori meridionali, in arrivo sulla Toscana. I venti, di provenienza nord orientale, tenderanno ad intensificarsi già dalla prossima nottata, con raffiche fino a 60-70 km/h nelle zone di pianura (in particolare quelle poste allo sbocco delle valli) e...

sabato, 23 ottobre 2021, 11:38

Dopo la Biennale Cinema di Venezia e adesso arriva al cinema Il Garibaldi Carrara il 25, 26, 27 ottobre il film DEANDRÈ#DEANDRÈ – Storia di un impiegato per la regia di Roberta Lena. Un film dove Cristiano De André presenta il lungo viaggio di un album quantomai attuale, quel Storia di un impiegato uscito nel...

venerdì, 22 ottobre 2021, 16:43

Cantieri in ritardo, o ancora da partire, a causa della carenza delle materie prime come cappotti termici e ponteggi. I bonus edilizi hanno rimesso in moto l'economia ma l'annunciato incomprensibile stop al Superbonus 110% per unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti e la mancata proroga per il bonus facciate...