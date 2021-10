Viabilità: stop alla circolazione sulla SP 4 di Antona (Massa)

Altre notizie brevi

martedì, 5 ottobre 2021, 16:15

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 5 ottobre 2021, 15:34

"I risultati delle amministrative a Massa Carrara sono particolarmente incoraggianti e ci dicono due cose: la prima è che se il Pd fa il Pd e unisce il centrosinistra su una proposta di governo riformista con persone capaci e serie ottiene ottimi risultati, a volte anche straordinari come a Montignoso...

martedì, 5 ottobre 2021, 15:34

Codice giallo per mare agitato sull’Arcipelago e sulla costa centro settentrionale fino alla serata di oggi martedì 5 ottobre. E' quanto stabilito in base al bollettino emesso dalla Sala unificata della protezione civile regionale.Sono possibili anche temporali isolati un po' su tutta la Toscana i dalla sera di oggi martedì,...

martedì, 5 ottobre 2021, 12:21

L'ospedale "Apuane" di Massa ha aderito alla campagna "H-Open Weekend della Salute Mentale". L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, vede coinvolte oltre 160 strutture dedicate alla salute mentale ed è rivolta alle donne che soffrono di ansia, depressione, schizofrenia, disturbi...

martedì, 5 ottobre 2021, 09:48

L'ufficio diventa galleria d'arte (e viceversa) per contribuire al rilancio e alla vitalità del centro storico di Carrara, a due passi da Duomo, in via Finelli, 22. Nel nuovo concept di Maac Marmi, azienda giovane che affonda le sue radici nella storia centenaria della famiglia da sempre legata al marmo,...

lunedì, 4 ottobre 2021, 20:12

"Sulla situazione di Sanac Giorgetti ha gravissime responsabilità. È inammissibile che un'impresa controllata dallo Stato costringa al fallimento un'azienda nazionale in amministrazione controllata favorendo commesse estere. Il ministro venga in Parlamento per spiegare il suo assenteismo sulla vicenda e cosa realmente il Governo intenda fare per garantire continuità occupazionale e...

lunedì, 4 ottobre 2021, 19:53

A seguito della diramazione da parte del Centro Funzionale della Regione Toscana di una nuova allerta meteo, colore arancione, dalle 23.59 di oggi lunedì 4 ottobre alle 06.00 di martedì 5 ottobre, il sindaco Francesco De Pasquale ha disposto l’apertura della Sala Operativa Comunale con conseguente attivazione dei numeri di...

domenica, 3 ottobre 2021, 21:52

Temporali attesi sulle Apuane e in Lunigiana, in Garfagnana e sull’Arcipelago. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico. Per l’avvicinarsi di un’intensa perturbazione atlantica domani, lunedì 4 ottobre, si prevede infatti un graduale peggioramento delle condizioni meteo con rovesci...

domenica, 3 ottobre 2021, 13:20

Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico reticolo minore e temporali forti dalle ore 17.00 di lunedì, 04 Ottobre 2021 alle ore 23.59 lunedì, 04 ottobre 2021.

sabato, 2 ottobre 2021, 19:56

Il gruppo consiliare Lega del comune di Massa esprime la divergenza di pensiero riguardo alla condanna a 13 anni e 2 mesi che è stata data a Mimmo Lucano, a differenza del PD massese che avrebbe voluto che il consiglio comunale votasse per conferirgli la cittadinanza onoraria della nostra città.Con...