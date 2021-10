Visita al Lago di Porta

venerdì, 15 ottobre 2021, 20:26

Domenica 17 ottobre Italia Nostra di Massa-Montignoso sarà presente per guidare una visita al Lago di Porta partendo dalla Cassa Mattioli in Via del Lago alle ore 15,30.

L’iniziativa rientra nella più vasta indetta dal FAI dal che prevede visite guidate per due giorni iniziando da sabato 16 ottobre con orario di inizio alle ore 10 e alle 11 – pausa pranzo e ripresa ore 14 – 15,30 e 17,30. Le visite prevedono gruppi non superiori alle 20 persone in possesso di Green Pass.

Le guide di Italia Nostra esperte storiche ambientali saranno i Sig: Marco Betti – Francesco Silvestri e Manlio Pontelli. Ai soci e simpatizzanti sarà donata una cartina del lago con alcune informazioni storiche ambientali.