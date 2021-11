A Casola l’annullo filatelico e la cartolina postale dedicata ai piccoli comuni

lunedì, 22 novembre 2021, 14:53

Casola in Lunigiana è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Toscana per valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale della comunità, dal titolo “Per non dimenticare”, eccidio di regnano 23 novembre 1944, nell’ambito del progetto piccoli comuni.

Per l’evento, che si svolgerà domani 23 novembre (Massa), dalle ore 10,30 alle 13,15, in piazza della chiesa a Regnano di Casola in lunigiana, alla presenza delle autorità locali e di alcuni rappresentanti aziendali, è stato realizzato uno speciale annullo filatelico ed una cartolina dedicata.

L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Le istituzioni locali hanno già espresso la propria soddisfazione per questa iniziativa che segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.