Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo, Astoria dal 10 al 17 novembre

martedì, 9 novembre 2021, 15:56

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettte in sala, al cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 10 al 17 novembre.





Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI



CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Mercoledi 10 Novembre

ORE 15.30-17.15-20.30 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)

Giovedi 11 Novembre

ORE 21.00 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Venerdi 12 Novembre

ORE 17.00 RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA ( Bambini al Cinema)

ORE 19.00 -21.00 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Sabato 13 Novembre

ORE 15.00 RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA ( Bambini al Cinema)

ORE 17.00-19.15-21.15 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Domenica 14 Novembre

ORE 15.00 RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA ( Bambini al Cinema)

ORE 17.00-19.15-21.15 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Lunedi 15 Novembre

ORE 21.00 THE FRENCH DISPATCH ( Le Grandi Prime )

Martedi 16 Novembre

ORE 21.15 ZAPPA ( Evento Musicale)

Mercoledi 17 Novembre

ORE 21.15 ZAPPA ( Evento Musicale)

CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Mercoledi 10 Novembre

ORE 15.00 CARLA FRACCI IL FILM ( I Grandi Eventi)

ORE 16.45 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 19.00 MADRES PARALELAS ( in versione originale con sottotitoli in italiano )

ORE 21.15 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )



Giovedi 11 Novembre

ORE 15.00 UN ANNO CON SALINGER ( in versione italiana )

ORE 17.00 UN ANNO CON SALINGER ( in versione originale con sottotitoli in italiano )

ORE 19.00 ARIAFERMA ( A Grande Richiesta)

ORE 21.15 THEY SHALL NON GROW OLD PER SEMPRE GIOVANI ( Documento eccezionale realizzato dal Peter Jacson in occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale)

Venerdi 12 Novembre

ORE 15.00-21.15 UN ANNO CON SALINGER ( in versione italiana )

ORE 17.00 -19.00 ARIAFERMA ( A Grande Richiesta)



Sabato 13 Novembre

ORE 17.00-21.30 UN ANNO CON SALINGER ( in versione italiana )

ORE 15.00-19.15 ARIAFERMA ( A Grande Richiesta)

Domenica 14 Novembre

ORE 11.00 ( mattinèe) UN ANNO CON SALINGER ( in versione originale con sottotitoli in italiano )

ORE 14.30-16.30 UN ANNO CON SALINGER ( in versione italiana )

ORE 18.30 ARIAFERMA ( A Grande Richiesta)

ORE 20.45 UN ANNO CON SALINGER ( in versione originale con sottotitoli in italiano )

Lunedi 15 Novembre

ORE 15.00 GRAN TORINO EDIZIONE SPECIALE ( Clint Eastwood – A Cinematic Legacy )

ORE 17.15 MULHOLLAND DRIVE ( I capolavori Restaurati )

ORE 19.45 DJANGO & DJANGO SERGIO CORBUCCI UNCHAINED ( Omaggio di Quentin Tarantino )

ORE 21.30 ZAPPA ( Evento Musicale)

Martedi 16 Novembre

ORE 15.00 MULHOLLAND DRIVE ( I capolavori Restaurati )

ORE 17.30 GRAN TORINO EDIZIONE SPECIALE ( Clint Eastwood – A Cinematic Legacy )

ORE 19.45 DJANGO & DJANGO SERGIO CORBUCCI UNCHAINED ( Omaggio di Quentin Tarantino )

ORE 21.30 ZAPPA ( Evento Musicale)



Mercoledi 17 Novembre

ORE 16.50 DIPENDE TUTTO DA TE ( cortometraggio) a seguire NOMADLAND ( Entrata Libera con prenotazione)

ORE 20.00 DJANGO & DJANGO SERGIO CORBUCCI UNCHAINED ( Omaggio di Quentin Tarantino )

ORE 21.30 ZAPPA ( Evento Musicale)



NOTE :

CARLA FRACCI Liberamente ispirato all'autobiografia di Carla Fracci Passo dopo passo – La mia storia e realizzato con la consulenza diretta della stessa étoile, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film ripercorre il percorso umano e professionale di un'icona della danza mondiale.

NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE Racconta come la passione del Bonaparte - talvolta l'ossessione del Bonaparte – per l'arte e il sapere, abbia cambiato il volto della cultura moderna: dalla nascita di scuole, biblioteche e musei pubblici (tra cui Brera e il Louvre) alla fondazione dell'egittologia grazie alla campagna d'Egitto, dalle straordinarie scoperte archeologiche alle spoliazioni di opere d'arte, sino ad arrivare ai dipinti e alle sculture

MADRE PARALLELAS Un film dal sentimento profondo ben espresso che si esprime a mezzo delle donne. Tutte, sebbene calate nelle rispettive personalità di personaggi, costituiscono le tessere di un mosaico edificante e di pregio.

ARIAFERMA Non è un film comune nel panorama italiano Ariaferma. Anzi è proprio una gemma preziosa. Un film d'atmosfera, straniante, con due ottimi protagonisti, Servillo e Orlando. ambientato in un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi. Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole, che sembrano non avere più valore. I prigionieri si ritrovano a formare una nuova comunità, seppur molto fragile...

UN ANNO CON SALINGER Prendete Il diavolo veste Prada, portatelo dal giro fashion a quello letterario, mettete Sigourney Weaver al posto di Glenn Close e otterrete My Salinger Year, Un originale coming-of-age animato dall'amore per la letteratura.

THEY SHALL NOT GROW OLD In occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale, il regista de Il signore degli anelli Peter Jacson realizza uno dei più grandi e rivoluzionari film sulla Prima guerra mondiale. Un'opera epocale, un film che racconta la Grande guerra come non l'avete mai vista.Attraverso immagini dell'epoca, sapientemente restaurate e colorate, vi porteremo indietro nel tempo per vivere in prima persona uno degli avvenimenti più drammatici della storia mondiale.

MULLHOLAND DRIVE capolavoro indiscusso di David Linch che per l'occasione si appresta a tornare nelle nostre sale nell'ambito del progetto Il Cinema Ritrovato. Al Cinema. Nato inizialmente come episodio pilota per una nuova serie televisiva che Lynch aveva proposto a vari network, dopo vari rifiuti venne convinto da nuovi finanziatori ad allungare la trama e dare un finale trasformando l'operazione nel suggestivo e inquietante film che tutti conosciamo.

DJANGO & DJANGO Quentin Tarantino narratore d'eccezione racconta perché Sergio Corbucci è "il secondo miglior regista di western italiani", come afferma un personaggio nel suo recente film C'era una volta a Hollywood e come conferma la sua scelta di realizzare Django Unchained ispirandosi a un film di Corbucci degli anni Sessanta. Materiali d'epoca inediti, testimonianze, ricostruzioni per raccontare un cinema e un'epoca irripetibili.

GRAN TORINOWarner Bros. celebrerà i suoi 50 anni di collaborazione con Clint Eastwood con una serie di iniziative nei diversi territori internazionali. a cui verrà abbinato uno dei nove episodi inediti della docu-serie Clint Eastwood – A Cinematic Legacy.

TUTTO DIPENDE DA TE Tutto dipende da te" è il titolo del nuovo cortometraggio scritto e diretta dal regista Daniele Ceccarini affronta il tema drammatico del lavoro nella società attuale "è un grido disperato per la dignità del lavoro. Nasce da un'esigenza raccontare un momento storico, una denuncia della ferocia del mondo del lavoro oggi, che vede la perdita di qualsiasi tutela" ha affermato Ceccarini. Girato tra La Spezia e Milano il progetto ha messo in sinergia tante eccellenze spezzine. A SEGUIRE NOMADLAND

ZAPPA Grazie all'accesso illimitato concesso dalla famiglia al suo caveau, che comprende una vasta collezione di inediti, film, progetti rimasti incompleti, interviste mai viste prima e registrazioni di concerti inediti, ZAPPA racconta la carriera del musicista nemico del politicamente corretto, dagli esordi da autodidatta alla battaglia contro la censura, sino agli ultimi lavori. Un film che esplora la vita privata dietro la gigantesca carriera musicale che non si è mai allontanata dalle turbolenze politiche del suo tempo.

RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA La divertente avventura d'animazione è una storia commovente ed esilarante sull'amicizia tra un ragazzo delle medie e il suo robot difettoso.

THE FRENCH DISPATCH Un monumento alla grazia con un flusso ininterrotto di dialoghi e una parata di grandissimi attori. Una lettera d'amore al giornalismo e ai giornalisti: è stato definito così «The French Dispatch», nuovo film di Wes Anderson presentato in concorso al Festival di Cannes. Al centro ci sono vicende e personaggi legati alla redazione parigina del quotidiano French Dispatch, ma la storia segue tre distinte linee narrative che danno vita a una raccolta di storie semi indipendenti

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARI