Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo, Astoria dal 17 al 24 novembre

martedì, 16 novembre 2021, 10:51

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 17 al 24 novembre.



Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Mercoledi 17 Novembre

ORE 21.15 ZAPPA ( Evento Musicale)

Giovedi 18 Novembre

ORE 21.00 IL BAMBINO NASCOSTO ( A Grande Richiesta)

Venerdi 19 Novembre

ORE 18.00 IL BAMBINO NASCOSTO ( A Grande Richiesta)

ORE 20.30 MULLHOLAND DRIVE ( I Capolavori Restaurati )

Sabato 20 Novembre

ORE 16.00 IL BAMBINO NASCOSTO ( A Grande Richiesta)

ORE 18.00 MULLHOLAND DRIVE ( I Capolavori Restaurati )

ORE 21.15 IL BAMBINO NASCOSTO ( A Grande Richiesta)

Domenica 21 Novembre

ORE 16.00-18.00 IL BAMBINO NASCOSTO ( A Grande Richiesta)

ORE 20.30 MULLHOLAND DRIVE ( I Capolavori Restaurati )

Lunedi 22 Novembre

ORE 17.00 -19.00- 21.00 FRIDA KHALO ( La Grande Arte al Cinema )

Martedi 23 Novembre

ORE 17.00 -19.00- 21.00 FRIDA KHALO ( La Grande Arte al Cinema )

Mercoledi 24 Novembre

ORE 21.00 MUSEO PASOLINI -ASCANIO CELESTINI ( Stagione Teatrale 2021-2022)

CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Mercoledi 17 Novembre

ORE 16.50 DIPENDE TUTTO DA TE ( cortometraggio) a seguire NOMADLAND ( Entrata Libera con prenotazione)

ORE 20.00 DJANGO & DJANGO SERGIO CORBUCCI UNCHAINED ( Omaggio di Quentin Tarantino )

ORE 21.30 ZAPPA ( Evento Musicale)



Giovedi 18 Novembre

ORE 15.15 IL POTERE DEL CANE ( in versione italiana )

ORE 17.20 MY HERO ACADEMIA THE MOVIE 3 WORLD HEROES' MISSION ( Evento Anime )

ORE 19.00 UN ANNO CON SALINGER ( in versione italiana )

ORE 21.30 IL POTERE DEL CANE ( in versione originale con sottotitoli in italiano)

Venerdi 19 Novembre

ORE 15.15 IL POTERE DEL CANE ( in versione italiana )

ORE 17.20 MY HERO ACADEMIA THE MOVIE 3 WORLD HEROES' MISSION ( Evento Anime )

ORE 19.00 UN ANNO CON SALINGER ( in versione italiana )

ORE 21.30 IL POTERE DEL CANE ( in versione italiana )

Sabato 20 Novembre

ORE 15.00-MY HERO ACADEMIA THE MOVIE 3 WORLD HEROES' MISSION- ( Evento Anime)

ORE 17.00 IL POTERE DEL CANE ( in versione italiana )

ORE 19.15 UN ANNO CON SALINGER ( in versione italiana )

ORE 21.15 IL POTERE DEL CANE ( in versione italiana )

Domenica 21 Novembre

ORE 11.00 ( mattinèe) MY HERO ACADEMIA THE MOVIE 3 WORLD HEROES' MISSION ( Evento Anime )

ORE 14.30 -16.45 IL POTERE DEL CANE ( in versione italiana )

ORE 19.00 UN ANNO CON SALINGER ( in versione italiana )

ORE 21.00 IL POTERE DEL CANE ( in versione originale con sottotitoli in italiano )

Lunedi 22 Novembre

ORE 15.00-16.45-19.30 FRIDA KHALO ( La Grande Arte al Cinema )

ORE 18.20 L'ACQUA, L'INSEGNA LA SETE - STORIA DI CLASSE ( Un Viaggio Nell'Anima)

ORE 21.15 CLIMBING IRAN ( Festival della Montagna )

Martedi 23 Novembre

ORE 15.30 L'ACQUA, L'INSEGNA LA SETE - STORIA DI CLASSE ( Un Viaggio Nell'Anima)

ORE 17.00 FRIDA KHALO ( La Grande Arte al Cinema )

ORE 18.30 MULLHOLAND DRIVE ( I Capolavori Restaurati )

ORE 21.15 SCOMPARTIMENTO N. 6 (Anteprima Nazionale )



Mercoledi 24 Novembre

ORE 15.30 L'ACQUA, L'INSEGNA LA SETE - STORIA DI CLASSE ( Un Viaggio Nell'Anima)

ORE 17.00 FRIDA KHALO ( La Grande Arte al Cinema )

ORE 18.45 INTER -SHAKTAR ( Champions League sul Grande Schermo)

ORE 21.00 MULLHOLAND DRIVE ( I Capolavori Restaurati )

Giovedi 25 Novembre

ORE 21.00 IL NOME POTETE METTERLO VOI ( Spettacolo Teatrale in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in 50 città contemporaneamente in Italia)



CINEMA ASTORIA LERICI

Mercoledi 17 Novembre

RIPOSO



Giovedi 18 Novembre

ORE 21.00 FREAKS OUT ( A Grande Richiesta)

Venerdi 19 Novembre

ORE 21.00 FREAKS OUT ( A Grande Richiesta)



Sabato 20 Novembre

ORE 16.00 TEATRANDO CON LA MEMORIA ( Ingresso Libero su prenotazione)

ORE 18.15-21.00 FREAKS OUT ( A Grande Richiesta)

Domenica 21 Novembre

ORE 15.30-18.00-21.00 FREAKS OUT ( A Grande Richiesta)

Lunedi 22 Novembre

ORE 17.00 -19.00- 21.00 FRIDA KHALO ( La Grande Arte al Cinema )

Martedi 23 Novembre

ORE 17.00 -19.00- 21.00 FRIDA KHALO ( La Grande Arte al Cinema )

Mercoledi 24 Novembre

ORE 17.00 -19.00- 21.00 FRIDA KHALO ( La Grande Arte al Cinema )



NOTE :

DIPENDE TUTTO DA TE Tutto dipende da te" è il titolo del nuovo cortometraggio scritto e diretta dal regista Daniele Ceccarini affronta il tema drammatico del lavoro nella società attuale "è un grido disperato per la dignità del lavoro. Nasce da un'esigenza raccontare un momento storico, una denuncia della ferocia del mondo del lavoro oggi, che vede la perdita di qualsiasi tutela" ha affermato Ceccarini. Girato tra La Spezia e Milano il progetto ha messo in sinergia tante eccellenze spezzine. A SEGUIRE NOMADLAND

DJANGO & DJANGO Quentin Tarantino narratore d'eccezione racconta perché Sergio Corbucci è "il secondo miglior regista di western italiani", come afferma un personaggio nel suo recente film C'era una volta a Hollywood e come conferma la sua scelta di realizzare Django Unchained ispirandosi a un film di Corbucci degli anni Sessanta. Materiali d'epoca inediti, testimonianze, ricostruzioni per raccontare un cinema e un'epoca irripetibili.

ZAPPA Grazie all'accesso illimitato concesso dalla famiglia al suo caveau, che comprende una vasta collezione di inediti, film, progetti rimasti incompleti, interviste mai viste prima e registrazioni di concerti inediti, ZAPPA racconta la carriera del musicista nemico del politicamente corretto, dagli esordi da autodidatta alla battaglia contro la censura, sino agli ultimi lavori. Un film che esplora la vita privata dietro la gigantesca carriera musicale che non si è mai allontanata dalle turbolenze politiche del suo tempo.

IL POTERE DEL CANE Una coppia di fratelli che possiede un grande ranch nel Montana si affronta quando uno di loro si sposa. Il film è stato premiato al Festival di Venezia, Del romanzo di Thomas Savage, pubblicato la prima volta alla fine degli anni Sessanta, la Campion restituisce appieno i principali elementi naturali: l'effetto immersivo, amplificato dal mezzo cinematografico, e l'elemento dell'isolamento, che è in ogni piega del racconto e dei personaggi, e che assume visivamente una concretezza quasi palpabile.

UN ANNO CON SALINGER Prendete Il diavolo veste Prada, portatelo dal giro fashion a quello letterario, mettete Sigourney Weaver al posto di Glenn Close e otterrete My Salinger Year, Un originale coming-of-age animato dall'amore per la letteratura.

MY HERO ACADEMIA THE MOVIE WORLD HEROES MISSION Attorno al suo universo, un mondo in cui i poteri soprannaturali fanno parte della vita quotidiana e i supereroi combattono i cattivi che minacciano la pace per raggiungere i loro scopi criminali, ruotano centinaia di prodotti dall'appeal sensazionale: i manga che hanno sbriciolato ogni record di vendite e ormai diventata un classico dell'animazione giapponese.

FRIDA KAHLO La celebre pittrice messicana, questa figura innovatrice, geniale e rivoluzionaria per il suo tempo, per scoprire chi sia stata veramente Frida Kahlo. Chi si nascondeva dietro i colori sgargianti, le iconiche sopracciglia e le corone floreali? Attraverso una lettera scritta dalla stessa Frida, il film racconta la sua vita dolorosa e turbolenta, a cui è ispirata gran parte della produzione della pittrice.Un ritratto incentrato particolarmente sul suo genio, sulla sua creatività febbrile e la sua capacità di rialzarsi sempre, senza mai arrendersi.

L'ACQUA L'INSEGNA LA SETE-STORIA DI CLASSE Il film segue una prima liceo dell'Istituto Rossellini nell'anno scolastico 2004-2005, per poi tornare 15 anni dopo alla ricerca dei ragazzi e scoprire dove sono arrivati, che percorso hanno fatto e capire quanto la scuola li abbia formati e preparati, sia da un punto di vista nozionistico/lavorativo che da un punto di vista umano.

CLIMBING IRAN FESTIVAL DEL CINEMA DI MONTAGNA Nel 2005 a 23 anni, Nasim ha iniziato a scalare, con le mille difficoltà di essere donna in Iran. "Il nome del mio paese è 'Repubblica islamica dell'Iran'. Significa che le donne devono coprirsi, è la legge". Da allora non si è più fermata. Ora Nasim Eshqi di anni ne ha 38, è la numero uno in Iran e una delle più note atlete iraniane al mondo. Rivendica il diritto di arrivare in vetta sfidando la forza di gravità senza il peso delle discriminazioni.

MULLHOLAND DRIVE capolavoro indiscusso di David Linch che per l'occasione si appresta a tornare nelle nostre sale nell'ambito del progetto Il Cinema Ritrovato. Al Cinema. Nato inizialmente come episodio pilota per una nuova serie televisiva che Lynch aveva proposto a vari network, dopo vari rifiuti venne convinto da nuovi finanziatori ad allungare la trama e dare un finale trasformando l'operazione nel suggestivo e inquietante film che tutti conosciamo.

SCOMPARTIMENTO N.6 Mentre un treno avanza verso il circolo artico, due estranei condividono un viaggio che cambierà il loro punto di vista sulla vita. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha ottenuto 3 candidature agli European Film Awards, Un film nostalgico dal tocco dolce e lieve, perfetto per omaggiare una generazione.

IL NOME POTETE METTERLO VOI ( Spettacolo teatrale) Una donna che si racconta attraverso i personaggi femminili della letteratura. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in 50 città contemporaneamente in Italia, e quindi anche alla Spezia, andrà in scena lo spettacolo di Mauro Monni "Il nome potete metterlo voi". Regia di Roberto Di Maio. L'evento, con Susanna Sturlese. Organizzato dal gruppo Terziario Donne Confcommercio.Obbligatoria la prenotazione!

FREAKS OUT un film storico che spazza via la monotonia, re-incanta il mondo attraverso l'eroismo e conferma Mainetti come il mago di Oz del cinema italiano.Un grande spettacolo visivo, in bilico fra immaginazione e uno sfondo storico molto preciso. La sfida è quella di rendere epica la vicenda di un gruppo di freak che cercano di superare le loro fragilità abbracciandosi in una famiglia scelta, adottiva.

TEATRANDO CON LA MEMORIA progetto teatrale costruito con i bambini del territorio con un contenuto mitologico coerente con la valorizzazione del sito archeologico di Barbazzano ;Obbligatoria la prenotazione!

IL BAMBINO NASCOSTO Una parabola laica raccontata con grande eleganza formale e sincerità espressiva. Chi ha letto il libro rimarrà soddisfatto anche del film pur con un cambiamento. Eccezionali i due protagonisti Silvio Orlando e Giuseppe Pirozzi in un tenero legame che piano piano cresce cambiando radicalmente le loro vite.

MUSEO PASOLINI Ascanio Celestini ci guida in un ipotetico MUSEO PASOLINI che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l'ha conosciuto, si compone partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale oggetto dovremmo impegnarci a acquisire da una collezione privata o pubblica, recuperare da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo?

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA