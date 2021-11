Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo, Astoria dal 25 novembre al 5 dicembre

mercoledì, 24 novembre 2021, 08:59

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 25 novembre al 5 dicembre.



Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI



Giovedi 25 Novembre

ORE 21.00 MUSEO PASOLINI -ASCANIO CELESTINI ( Stagione Teatrale 2021-2022)

Venerdi 26 Novembre

ORE 16.30 ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 19.00-21.15 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO ( Palma d'Oro a Cannes Migliore Attrice)

Sabato 27 Novembre

ORE 15.00 ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.00-19.15 -21.30 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO ( Palma d'Oro a Cannes Migliore Attrice)

Domenica 28 Novembre

ORE 15.00 ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.00-19.15 -21.30 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO ( Palma d'Oro a Cannes Migliore Attrice)

Lunedi 29 Novembre

ORE 17.00 -19.00- 21.00 POMPEI EROS E MITO ( La Grande Arte al Cinema )

Martedi 30 Novembre

ORE 21.00 LA VITA DAVANTI A SE' - SILVIO ORLANDO ( Stagione Teatrale 2021-2022)

Mercoledi 1 Dicembre

ORE 21.00 LA VITA DAVANTI A SE' - SILVIO ORLANDO ( Stagione Teatrale 2021-2022)

Giovedi 2 Dicembre

ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA(L'Ultimo film di Clint Eastwood)

Venerdi 3 Dicembre

ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA(L'Ultimo film di Clint Eastwood)

Sabato 4 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwood)

Domenica 5 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwood)



CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Giovedi 25 Novembre

ORE 21.00 IL NOME POTETE METTERLO VOI ( Spettacolo Teatrale in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in 50 città contemporaneamente in Italia)



Venerdi 26 Novembre

ORE 16.30 AIMBO SPIRITO DELL'AMAZONIA (Bambini al Cinema)

ORE 18.00- 21.00 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO ( Palma d'Oro a Cannes Migliore Attrice)

Sabato 27 Novembre

ORE 15.00 AIMBO SPIRITO DELL'AMAZONIA (Bambini al Cinema)

ORE 16.45 -19.00 -21.15 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO ( Palma d'Oro a Cannes Migliore Attrice)

Domenica 28 Novembre

ORE 11.00 ( mattinèe) AIMBO SPIRITO DELL'AMAZONIA (Bambini al Cinema)

ORE 14.30-16.45 -19.00 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO ( Palma d'Oro a Cannes Migliore Attrice)

ORE 21.15 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO ( in versione originale con sottotitoli in italiano )

Lunedi 29 Novembre

ORE 15.00- 16.30 POMPEI EROS E MITO ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 18.00 L'OCCHIO DI VETRO ( Festival del Documentario)

ORE 19.30 JAZZ NOIR Indagine sulla Misteriosa Morte del Leggendario Chet (Evento Musicale)

ORE 21.30 ARANCIA MECCANICA ( Evento 50° Anniversario)

Martedi 30 Novembre

ORE 15.00 -16.30 POMPEI EROS E MITO ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 18.00 LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO ( Palma d'Oro a Cannes Migliore Attrice)

ORE 20.00 JAZZ NOIR Indagine sulla Misteriosa Morte del Leggendario Chet ( Evento Musicale)

ORE 21.30 ARANCIA MECCANICA ( Evento 50° Anniversario)



Mercoledi 1 Dicembre

ORE 15.00 POMPEI EROS E MITO ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 16.45 JAZZ NOIR Indagine sulla Misteriosa Morte del Leggendario Chet ( Evento Musicale)

ORE 18.30 INTER-SPEZIA ( Campionato in diretta da Milano)

ORE 20.15 L'OCCHIO DI VETRO ( Festival del Documentario)

ORE 21.30 ARANCIA MECCANICA ( Evento 50° Anniversario)

Giovedi 2 Dicembre

ORE 15.30-18.00-21.00 E' STATA LA MANO DIO ( Il Candidato agli Oscar per L'Italia)

Venerdi 3 Dicembre

ORE 15.30-18.00-21.00 E' STATA LA MANO DIO ( Il Candidato agli Oscar per L'Italia)

Sabato 4 Dicembre

ORE 14.15- 16.45-19.15-21.30 E' STATA LA MANO DIO ( Il Candidato agli Oscar per L'Italia)

Domenica 5 Dicembre

ORE 11.00 (Mattinèe) 14.15- 16.45-19.15-21.30 E' STATA LA MANO DIO ( Il Candidato agli Oscar per L'Italia)

CINEMA ASTORIA LERICI

Giovedi 25 Novembre

ORE 21.00 IL BAMBINO NASCOSTO ( A Grande Richiesta)

Venerdi 26 Novembre

ORE 17.00 ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 21.00 IL BAMBINO NASCOSTO ( A Grande Richiesta)



Sabato 27 Novembre

ORE 16.00 ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 18.15-21.00 IL BAMBINO NASCOSTO ( A Grande Richiesta)

Domenica 28 Novembre

ORE 15.00 ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15- 21.15 IL BAMBINO NASCOSTO ( A Grande Richiesta)

Lunedi 29 Novembre

ORE 17.00 -19.00- 21.00 POMPEI EROS E MITO ( La Grande Arte al Cinema )

Martedi 30 Novembre

ORE 17.00 -19.00- 21.00 POMPEI EROS E MITO ( La Grande Arte al Cinema )



Mercoledi 1 Dicembre

ORE 17.00 -19.00- 21.00 POMPEI EROS E MITO ( La Grande Arte al Cinema )

Giovedi 2 Dicembre

ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwood)

Venerdi 3 Dicembre

ORE 21.00 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwood)

Sabato 4 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwood)

Domenica 5 Dicembre

ORE 15.00-ENCANTO ( Bambini al Cinema)

ORE 17.15-19.15-21.15 CRY MACHO RITORNO A CASA (L'Ultimo film di Clint Eastwood)

NOTE :

IL NOME POTETE METTERLO VOI ( Spettacolo teatrale) Una donna che si racconta attraverso i personaggi femminili della letteratura. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in 50 città contemporaneamente in Italia, e quindi anche alla Spezia, andrà in scena lo spettacolo di Mauro Monni "Il nome potete metterlo voi". Regia di Roberto Di Maio. L'evento, con Susanna Sturlese. Organizzato dal gruppo Terziario Donne Confcommercio.Obbligatoria la prenotazione!

AIMBO SPIRITO DELL'AMAZZONIA Ecco l'Amazzonia, polmone verde del mondo, dove per migliaia di anni il legame tra l'uomo e la natura è stato perfetto, ma ora un'oscura presenza minaccia di distruggerla. Solo una ragazza ha il potere di cambiare anche l'anima più malvagia con il vostro aiuto.

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO Julie ha quasi trent'anni e non ha ancora trovato il suo posto nel mondo. Tutto cambia quando incontra Axel, ma il destino riserverà ad entrambi parecchie sorprese. Il film è stato premiato al Festival di Cannes. Una commedia dall'ironia nordica e dall'irresistibile afflato romantico. Perfetta per i nostri tempi con un'eroina mai giudicante e mai giudicata.

POMPEI EROS E MITO Alla scoperta di Pompei, un luogo unico al mondo, capace di incantare ogni anno più di 4 milioni di visitatori provenienti da ogni parte del globo. Un dialogo umano con Isabella Rossellini per raccontare l'unicità di Pompei

JAZZ NOIR Il film biografico dedicato a Chet Baker che indaga il genio e la sregolatezza del grande jazzista, trombettista e cantante. Una scomparsa prematura avvolta tutt'ora nel mistero: è caduto o è saltato? È stato un incidente o è stato spinto? La pellicola ricostruisce attentamente studi di registrazione degli anni '80 e recupera tracce originali dalle ultime incisioni di Chet Baker.

L'OCCHIO DI VETRO A partire dal diario scritto in guerra dal prozio, il regista indaga un versante nascosto della propria famiglia per comporre un mosaico inedito e sfaccettato della storia d'Italia. Il racconto di un viaggio nel tempo e nella memoria, alla ricerca del passato fascista di una famiglia.

ARANCIA MECCANICA Il 19 dicembre del 1971 arrivava nelle sale americane Arancia Meccanica, immortale capolavoro di Stanley Kubrick destinato a diventare un'autentica pietra miliare della storia del cinema. Per festeggiare al meglio il 50° anniversario dall'uscita, il film, secondo viene nuovamente proiettato in versione restaurata

E' STATA LA MANO DI DIO Un film bellissimo, maturo e commovente. Paolo Sorrentino fa i conti, in pubblico, con la morte dei suoi genitori, con il passaggio della linea d'ombra tra adolescenza e età adulta forzatamente frettoloso, col suo passato. Per farlo, li fa anche con la sua città, Napoli. Dichiaratamente felliniano, sobriamente onirico, visionario e contenuto al tempo stesso, È stata la mano di Dio è un film fatto di sentimenti puri e sinceri, di risate e lacrime, delle mille contraddizioni di una vita che riserva cinismo, disillusioni e cattiverie da curare coltivando con perseveranza i propri sogni: che siano delegati a uno straordinario campione del calcio, o alla fattura della magia eterna del grande schermo

IL BAMBINO NASCOSTO Una parabola laica raccontata con grande eleganza formale e sincerità espressiva. Chi ha letto il libro rimarrà soddisfatto anche del film pur con un cambiamento. Eccezionali i due protagonisti Silvio Orlando e Giuseppe Pirozzi in un tenero legame che piano piano cresce cambiando radicalmente le loro vite.

ENCANTO Dai creatori di Oceania un film scoppiettante che è racconto di rifondazione e appello all'inclusione. Ambientato tra le montagne della Colombia, in una straordinaria e magica città di nome Encanto. Il film segue la storia della giovane Mirabela, l'unica della famiglia Madrigal che non ha alcun tipo di potere magico.

CRY MACHO RITORNO A CASA il film diretto da Clint Eastwood,, segue la storia di Miko (Clint Eastwood), ex campione di rodeo e addestratore di cavalli. Trovandosi in difficoltà economiche, per guadagnare soldi facili, Miko decide di accettare dal suo ex capo, l'incarico di riportare a casa in Texas, Rafa, il giovane figlio dell'uomo, per proteggerlo dalla madre messicana schiava dell'alcol. Sulla strada del ritorno dal Messico verso il Texas, Miko e Rafa, si conoscono meglio e diventano amici. I due si troveranno ad affrontare avventure e pericoli inaspettati e se da una parte il viaggio rappresenterà per il giovane ragazzo motivo di crescita e conoscenza, per l'anziano allevatore sarà invece un'occasione per liberarsi dai peccati commessi durante la sua esistenza.

LA VITA DAVANTI A SE' Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l'ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma. Un autentico capolavoro "per tutti" dove la commozione e il divertimento si inseguono senza respiro.

MUSEO PASOLINI Ascanio Celestini ci guida in un ipotetico MUSEO PASOLINI che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l'ha conosciuto, si compone partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale oggetto dovremmo impegnarci a acquisire da una collezione privata o pubblica, recuperare da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo?

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE