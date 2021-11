Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 3 al 10 novembre

martedì, 2 novembre 2021, 18:43

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 3 al 10 novembre:



Programmi:

CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

CINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Mercoledi 3 Novembre

RIPOSO



Giovedi 4 Novembre

ORE-21.00 MADRES PARALELAS

Venerdi 5 Novembre

21.00 MADRES PARALELAS

Sabato 6 Novembre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Domenica 7 Novembre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Lunedi 8 Novembre

ORE 20.30 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)

Martedi 9 Novembre

ORE 20.30 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)

Mercoledi 10 Novembre

ORE 15.30-17.15-20.30 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)





CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Mercoledi 3 Novembre

ORE 15.00 EFFETTO NOTTE ( I Capolavori Restaurati )

ORE 17.00 LA PITTRICE E IL LADRO ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 18.45 MADRES PARALELAS ( In versione italiana )

ORE 21.00 SHARIF-INTER ( Champions League in diretta )



Giovedi 4 Novembre

ORE 15.30 YAYA E LENNIE THE WALKING LIBERTY ( La Grande Animazione al Nuovo )

ORE 17.00 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

ORE 20.30 MADRES PARALELAS ( in versione lingua spagnola con sott. in italiano)

Venerdi 5 Novembre

ORE 15.30 YAYA E LENNIE THE WALKING LIBERTY ( La Grande Animazione al Nuovo )

ORE 17.00 MADRES PARALELAS ( in versione lingua spagnola con sott. in italiano)

ORE 20.30 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )



Sabato 6 Novembre

ORE 15.00 YAYA E LENNIE THE WALKING LIBERTY ( La Grande Animazione al Nuovo )

ORE 17.00 -19.15-21.30 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

Domenica 7 Novembre

ORE 11.00 (Mattinèe) - YAYA E LENNIE THE WALKING LIBERTY ( La Grande Animazione al Nuovo )

ORE 14.15 -16. 15 -18.15 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

ORE 20. 45 MILAN-INTER ( Il derby di Milano sul Grande Schermo)

Lunedi 8 Novembre

ORE 15.00 -19.00 CARLA FRACCI IL FILM ( I Grandi Eventi)

ORE 17.00 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinem)

ORE 21.00 THE LAST MOUNTAIN ( Festival del Cinema di Montagna-in collaborazione con il C.A.I.)

Martedi 9 Novembre

ORE 15.00 -16.45 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 18.20 -20.00 CARLA FRACCI IL FILM ( I Grandi Eventi)

ORE 21.30 THE LAST MOUNTAIN ( Festival del Cinema di Montagna-in collaborazione con il C.A.I.)



Mercoledi 10 Novembre

ORE 15.00 CARLA FRACCI IL FILM ( I Grandi Eventi)

ORE 16.45 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)

ORE 19.00 MADRES PARALELAS ( in versione originale con sottotitoli in italiano )

ORE 21.15 MADRES PARALELAS ( in versione italiana )

CINEMA/TEATRO ASTORIA LERICI

Mercoledi 3 Novembre

RIPOSO

Giovedi 4 Novembre

ORE-21.00 MADRES PARALELAS

Venerdi 5 Novembre

ORE 21.00 MADRES PARALELAS

Sabato 6 Novembre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Domenica 7 Novembre

ORE 15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 ( Speciale Bambini Halloween )

ORE 16.45-19.00-21.15 MADRES PARALELAS

Lunedi 8 Novembre

ORE 20.30 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)

Martedi 9 Novembre

ORE 20.30 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)

Mercoledi 10 Novembre

ORE 15.30-17.15-20.30 NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE ( La Grande Arte al Cinema)



NOTE :

MADRES PARALELAS: Gran ritorno del cineasta spagnolo che ritrova l'energia di un tempo . Travolgenti Penélope Cruz e soprattutto Milena Smit. Con Madres paralelas la carne torna a respirare e il cuore a battere. Il nuovo film del regista spagnolo, in concorso alla 78° Mostra di Venezia, ritrova l'intensità delle figure femminili di Il fiore del mio segreto e Tutto su mia madre. In ogni primo piano su Penélope Cruz e di Milena Smit, accecante scoperta da Almodóvar , c'è dentro tutta la loro sofferenza, passione e tracce della storia della loro vita.

LA PITTRICE E IL LADRO : Dopo aver subito il furto di due suoi dipinti, l'artista Barbora, rintraccia e inizia una conoscenza con Karl, uno dei criminali che glieli ha sottratti. Dopo aver invitato il ladro a posare per un ritratto, i due tessono un rapporto umano improbabile e indistricabile. Barbora diventa persino il maggior supporto di Karl quando l'uomo rimane ferito in un incidente d'auto e necessita di cure a tempo pieno; questo, nonostante i suoi dipinti non siano ancora stati rinvenuti. Un giorno però, le carte in tavola cambiano, grazie al contributo di un personaggio inaspettato. Il film è stato premiato a Sundance.

EFFETTO NOTTE interpretato da Jacqueline Bisset e dall'attore-feticcio Jean-Pierre Léaud, Effetto notte è ambientato a Nizza, dove un regista gira la storia di una sposina che fugge col suocero, e il set vive la mobilitazione incrociata di crisi e sentimenti tra personaggi della finzione e della realtà. Celebratissimo (Premio Oscar per il miglior film straniero), e il più sincero e interessante, tra i film sull'amour du cinéma: Truffaut rende omaggio a Welles, a Renoir, a Hitchcock, ma soprattutto dà splendida messinscena "alla domanda che mi tormenta da trent'anni: il cinema e più importante della vita? Non ci sono intoppi nei film, non ci sono rallentamenti, i film vanno avanti come treni nella notte". Il film su un film per eccellenza, la più straordinaria dichiarazione d'amore di Truffaut per il cinema, quello visto e amato, quello in corso d'opera o ancora da farsi, in un vertiginoso gioco di specchi fra realtà e finzione.

YAYA E LENNIE THE WALKING LIBERTY Un inno alla libertà perché la libertà è la premessa di ogni sana scelta di vincolo amoroso oltre che l'unica via che non porti all'ovvio e all'inesorabile. Un inno al passeggio, al viaggio, al paesaggio, che sono il respiro di ogni pensiero sano. Un inno al verde, che è vita e speranza

CARLA FRACCI Liberamente ispirato all'autobiografia di Carla Fracci Passo dopo passo – La mia storia e realizzato con la consulenza diretta della stessa étoile, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film ripercorre il percorso umano e professionale di un'icona della danza mondiale.

THE LAST MOUNTAIN Il resoconto senza filtri della leggendaria spedizione invernale polacca del 2018 al K2, ultima vetta dell'Himalaya non ancora conquistata in inverno, condotta dagli strepitosi veterani dell'alpinismo, Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki e Denis Urubko, e culminata nella epica operazione di salvataggio della francese Élisabeth Revol, intrappolata sul vicino Nanga Parbat insieme a Tomasz Mackiewicz.

NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE Racconta come la passione del Bonaparte - talvolta l'ossessione del Bonaparte – per l'arte e il sapere, abbia cambiato il volto della cultura moderna: dalla nascita di scuole, biblioteche e musei pubblici (tra cui Brera e il Louvre) alla fondazione dell'egittologia grazie alla campagna d'Egitto, dalle straordinarie scoperte archeologiche alle spoliazioni di opere d'arte, sino ad arrivare ai dipinti e alle sculture

LA FAMIGLIA ADDAMS 2 In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l'età dei loro due figli e arrendersi all'idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterà attraverso l'America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa succederà questa volta alla famiglia più spaventosa di tutti i tempi?

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA