"Alla scoperta dell'acqua" sbarca alla scuola primaria Cervaiolo di Montignoso

venerdì, 19 novembre 2021, 10:36

Altro giro, altra tappa: Il progetto di GAIA S.p.A. "Alla scoperta dell'acqua" ormai in viaggio da oltre un mese è arrivato ieri nelle classi quinte del plesso Cervaiolo dell'Istituto Comprensivo di Montignoso.

Alfredo Brunini, responsabile impianti della Versilia per GAIA, ha incontrato 30 bambini accompagnato da Simone Tartarini, membro del CdA di GAIA, e dal neoassessore all'ambiente del comune di Montignoso, Giulio Francesconi.

"Quella di stamani è stata una giornata per sensibilizzare su una tematica quantomai importante perché riguarda la nostra vita quotidiana una giornata da ripetere e da promuovere anche in futuro – ha detto l'Assessore Giulio Francesconi – l'acqua è vita nel vero senso della parola, ci accompagna in ogni momento, e la conoscenza di come funziona questo elemento, anche all'interno della nostra vita sociale, ci aiuta a trasmettere rispettare e tutelare un bene indispensabile per le prossime generazioni. Tutte tematiche che vanno di pari passo a un sempre più limitato consumo di plastica per salvaguardare il nostro ecosistema. Grazie a Gaia Spa per aver incontrato i bambini e le bambine della nostra scuola regalandogli delle borracce e grazie per aver ricordato a noi tutto questo".

Brunini ha tenuto due lezioni, una per ogni classe nel rispetto delle norme anti contagio, durante le quali i bambini hanno potuto esplorare il mondo dell'acqua, dal suo ciclo in natura ai diversi modi per non sprecarla, attraverso video, immagini ma soprattutto grazie alle animate spiegazioni del nostro esperto.

A fine lezione, a tutti gli studenti sono stati regalati il libro "Acqua in mente" e la borraccia Marina, ecosostenibile e totalmente plastcfree.