Amministrare Massa risponde a Benedetti sui "cambi di casacca"

Altre notizie brevi

sabato, 20 novembre 2021, 11:12

Saranno Massimiliano Rosolino, Antonella Palmisano, Ettore Bassi, Gianni Ippoliti, Linus, Maria Leitner, Gigi Miseferi, Antonio Giovinazzi e Vicky Piria i testimonial della campagna “Mi impegno”, che l’ACI e l’AC di Massa Carrara lanciano sui social in occasione della “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada”.

sabato, 20 novembre 2021, 08:58

Il gruppo Rivoluzione Allegra, che si è reso protagonista di varie manifestazioni contro il green pass e le misure restrittive per i non vaccinati, in una nota stampa, riferisce della necessità di adottare strategie organizzative più incisive per evitare la dispersione del gruppo. La ragione di questa necessità, sta nella gestione...

venerdì, 19 novembre 2021, 18:57

È una delle artiste più conosciute al mondo, icona di stile sia per la sua figura che per le sue opere coloratissime, vivide, drammatiche e piene di energia, viste nei maggiori musei e diffuse attraverso milioni di immagini su qualunque tipo di supporto, dalle t-shirt alle tazze da colazione.

venerdì, 19 novembre 2021, 18:56

In linea con le recentissime disposizioni di Figliuolo, che anticipano a lunedì 22 novembre la terza dose per i soggetti nella fascia di età dei 40-59 anni, la Toscana aprirà - già alle ore 16 di oggi - il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it anche agli over 40, in modo che possano prenotare da subito...

venerdì, 19 novembre 2021, 12:05

Lunedì 22 novembre, alle ore 10.30, si terrà presso la sede della Prefettura di Massa (Piazza Aranci 35) il primo incontro del tavolo organizzato dal Ministero della transizione ecologica per affrontare la questione dei Siti di interesse nazionale (Sin) che si trovano anche in Toscana, a partire da quello di...

venerdì, 19 novembre 2021, 10:36

Altro giro, altra tappa: Il progetto di GAIA S.p.A. "Alla scoperta dell'acqua" ormai in viaggio da oltre un mese è arrivato ieri nelle classi quinte del plesso Cervaiolo dell'Istituto Comprensivo di Montignoso.

venerdì, 19 novembre 2021, 09:39

"Gli Ebrei sono il vero virus: chi può essere stato a scrivere questa atrocità?”. Se lo domanda Matteo Bertucci, consigliere di maggioranza dell’amministrazione a guida Persiani.

venerdì, 19 novembre 2021, 09:00

Nausicaa Spa fa sapere che a seguito di un aggiornamento del sistema di accesso ai cassonetti elettronici per la raccolta differenziata di Carrara, legato alla gestione della sicurezza informatica, è possibile che le app "Rifiutapp" e "Egate Digi" possano richiedere nuovamente l'inserimento della password di accesso.

giovedì, 18 novembre 2021, 17:05

È partita ieri, mercoledì 17 novembre, l’avventura dei 34 volontari che hanno aderito ai quattro progetti del Servizio Civile Regionale bando 2018 - 1° proroga - della Regione Toscana finanziato con risorse del FSC 2014/2020 presentati dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest su tutto il territorio di competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa...

giovedì, 18 novembre 2021, 17:04

L’amministrazione comunale è lieta di apprendere dell’arrivo a Massa del Sottosegretario del Ministero della transizione ecologica Ilaria Fontana per affrontare, assieme alle Istituzioni locali, l’annoso tema delle bonifiche. Il prossimo 22 novembre, infatti, dopo una serie di sopralluoghi, seguirà un tavolo in Prefettura con tutti gli enti coinvolti e a...