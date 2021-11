Associazione 31 Settembre: "Ipocrita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto"

L'associazione 31 settembre, in un comunicato, critica l'amministrazione massese per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, con una narrazione, a detta dell'associazione, ipocrita e che non risponde alla verità storica: "Ancora oggi - scrive - siamo costretti a leggere un'esaltazione militarescadell'inutile strage che non accenna neppure in un passaggio allatragedia immane che una generazione di contadini, di operai, ha vissutosulla propria pelle.Quello del milite ignoto -prosegue - è un mezzo ricordo, l'alta metà del ricordoviene invece consegnata all'oblio:all'oblio si consegnano coloro chedecisero di non essere collusi con la mattanza che si consumava intrincea, coloro che dissero "no" ad una guerra, che come tutte leguerre, che mandava al macello le classi più povere del paese"



E inoltre "Ricordare il Milite ignoto senza ricordare coloro che furono fucilatiper reati contro la disciplina, a seguito di processi sommari e senzal'accertamento della loro responsabilità, senza ricordare chi ebbe ilcoraggio di disertare per non essere complice di quella "inutilestrage", significa essere oggi complici di chi ammetteva la pena dimorte per estrazione a sorte. Noi crediamo che la nostra città non possa accettare quella barbarie.Riteniamo pertanto giusto-conclude - ricordare tutti i soldati caduti, gliinvalidi, i feriti e coloro che ebbero la vita sconvolta dalla guerra"