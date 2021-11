Azienda USL Toscana nord ovest: riaprono gli hub di Carrara e Livorno

Altre notizie brevi

venerdì, 26 novembre 2021, 19:08

Nausicaa Spa ricorda che entro il 31 dicembre 2021 si potrà rinnovare il servizio di luci votive per i propri defunti nei cimiteri di Carrara. Per quelle famiglie che scegliessero di non rinnovare il pagamento, non sarà necessario inoltrare ulteriori comunicazioni e il servizio non verrà automaticamente prorogato.

venerdì, 26 novembre 2021, 17:26

I consiglieri Angelini, Bertola, Casali, componenti l'assemblea al consorzio di bonifica Toscana Nord, presentano un emendamento urgente da inserire alla proposta di delibera in approvazione, riguardante del piano di manutenzione dei fossi e canali per il 2022, all'esame della assemblea il 29 novembre.Nell'emendamento si chiede che venga fatta dal consorzio...

venerdì, 26 novembre 2021, 14:23

In una nota stampa, il gruppo Massa Città in Comune, comunica di aver inviato al Consiglio comunale di Massa, un documento che invita alla discussione sull'articolo 6 del DDL Concorrenza emanato dal Governo Draghi, che, secondo il gruppo, potrebbe avere conseguenze nefaste sull'economia del territorio:"La nostra scelta del perimetro istituzionale...

venerdì, 26 novembre 2021, 13:53

Emessa allerta codice arancio per mareggiate dalle ore 00:00 fino alle ore 12:00 di sabato 27 novembre 2021 e gialla sempre per mareggiate dalle ore 12 alle ore 23:59 sempre di sabato 27 novembre 2021 e allerta gialla per vento dalle ore 00:00 fino alle ore 12:00 di sabato 27...

venerdì, 26 novembre 2021, 12:29

Nei giorni scorsi è stato attivato un nuovo medico di famiglia ad incarico provvisorio nell'ambito territoriale di Massa-Montignoso. Si tratta del dottor Andrea Rossi, che ha aperto ambulatori nelle frazioni di Canevara e Forno. L’incarico è stato conferito in attesa della definizione delle procedure per l'arrivo di nuovi medici di famiglia a tempo indeterminato.

venerdì, 26 novembre 2021, 09:41

Il Movimento Giovanile della sinistra a Massa denuncia, in una nota stampa, il comportamento di alcuni consiglieri comunali a Massa,, a loro dire, poco consono al ruolo che ricoprono. "Sentiamo la necessità di chiedere una maggior serietà nell'azione di chi ha il dovere di rappresentare i cittadini, senza scendere a livelli...

giovedì, 25 novembre 2021, 20:14

"Nel corso del 2021 abbiamo superato la fase più acuta della crisi pandemica; tuttavia, non siamo fuori da una condizione di rischio e vulnerabilità". A dirlo è Matteo Venturi, presidente Delegazione Massa Carrara di Confindustria Livorno Massa Carrara che aggiunge: "E' indispensabile costruire le condizioni per un lavoro di squadra...

giovedì, 25 novembre 2021, 13:20

Tante associazioni, decine e decine di volontari, gli Enti in prima linea: questo week-end torna il “sabato dell’ambiente” del Consorzio 1 Toscana Nord, la manifestazione che in varie zone del comprensorio vede impegnati molti cittadini nella pulizia partecipata dei corsi d’acqua da rifiuti e plastiche.

giovedì, 25 novembre 2021, 12:02

La grande arte al Garibaldi Carrara. Con quattro milioni di visitatori all'anno provenienti da ogni parte del globo, Pompei è il sito archeologico più famoso al mondo, un luogo unico, una città perduta e ritrovata, animata nel corso dei secoli da passioni violente e dotata di un estro e una...

giovedì, 25 novembre 2021, 09:26

Sarà un confronto su diverse tematiche «che spaziano dal sociale alle attività pedagogiche e formative ma anche ambientali, di conoscenza, tutela e rispetto del nostro ecosistema» spiega l'Assessore Giorgia Podestà in vista dell'incontro "Buone pratiche educative nei contesti naturali" in programma venerdì 26 novembre 2021 alle 15.30 a Villa Schiff.