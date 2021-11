Bando di concorso per agenti di polizia locale

Altre notizie brevi

lunedì, 22 novembre 2021, 18:21

Accelerata da Ministero e Regione sulle bonifiche nell'area Sin-Sir di Massa. La spinta arriva dal tavolo politico promosso da Ilaria Fontana, sottosegretaria al Ministero della transizione ecologica con delega alle bonifiche, tenuto oggi in Prefettura di Massa con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione degli interventi nel Sito di...

lunedì, 22 novembre 2021, 18:20

Dopo i duri mesi di una pandemia che ancora preoccupa, l’Associazione “Ducato di Massa”, nel corso di diversi incontri tenuti tra i propri associati ed il Consiglio Direttivo, ha ripreso la propria attività di progettazione e realizzazione di nuove iniziative, anche assieme ad alcuni partner e collaboratori che hanno condiviso...

lunedì, 22 novembre 2021, 17:27

Per dare l'avvio al periodo natalizio Animosi Caffè ha pensato a diversi eventi per bambini (e non solo). Momenti da godere in famiglia, che si svolgeranno dal primo pomeriggio nell'area esterna di Animosi Caffè in Piazza Battisti, per garantire maggiore sicurezza.

lunedì, 22 novembre 2021, 15:26

Confartigianato Imprese Massa Carrara ricerca urgentemente per apertura nuovo ufficio un operatore di Patronato con comprovata esperienza. La risorsa dovrà occuparsi della gestione delle attività e delle pratiche previdenziali tipiche del Patronato. Richiesta disponibilità full-time. Inviare candidatura solo se in possesso dei requisiti richiesti a: lavoro@confartigianato.ms.it

lunedì, 22 novembre 2021, 14:53

Casola in Lunigiana è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Toscana per valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale della comunità, dal titolo “Per non dimenticare”, eccidio di regnano 23 novembre 1944, nell’ambito del progetto piccoli comuni.

lunedì, 22 novembre 2021, 14:00

Prevista la totale adesione allo sciopero nazionale dei taxi e alla manifestazione di Roma, alla quale sono attesi migliaia di tassisti e auto bianche da tutta Italia, che sfileranno per le strade della capitale. La mobilitazione è unitaria e andrà avanti ad oltranza per protestare contro il ddl concorrenza nel...

lunedì, 22 novembre 2021, 13:53

La circolazione veicolare lungo la Sp 4 di Antona, all'altezza del km 3,500 (San Carlo), nel Comune di Massa, viene modificata fino all'1 dicembre 2021, dalle 8 alle 17 attraverso l'istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico, con la possibilità di brevi interruzioni della durata massima...

domenica, 21 novembre 2021, 18:08

Domani, lunedì 22 novembre, alle ore 10.30, si terrà presso la sede della Prefettura di Massa (Piazza Aranci 35) il primo incontro del tavolo organizzato dal Ministero della transizione ecologica per affrontare la questione dei Siti di interesse nazionale (Sin) che si trovano anche in Toscana, a partire da quello...

sabato, 20 novembre 2021, 19:47

Stefano Alberti e Gabriele Carioli del Pd denunciano lo stato in cui versa il campo sportivo di Turano, fortemente voluto dalla comunità locale e punto di riferimento molto importante. "Insieme ad alcuni abitanti della frazione di Turano - scrive - ho avuto modo, recentemente, di visitare l'impianto sportivo riscontrando come il...

sabato, 20 novembre 2021, 19:38

Il tema delle bonifiche è di primaria importanza per il territorio Apuano: i sindacati Cigl Cisl Uil, in un comunicato, denunciano l'indifferenza della Regione Toscana nei confronti dei sindacati, che a detta degli stessi, sono addirittura evitati dal governo regionale. "Si legge di un fantomatico tavolo istituzionale- scrivono - di cui Cgil...