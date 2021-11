Bertucci: "Forza Italia approdo naturale dei moderati, dei socialisti e dei liberali. Ecco perché ho aderito"

Altre notizie brevi

giovedì, 18 novembre 2021, 17:05

È partita ieri, mercoledì 17 novembre, l’avventura dei 34 volontari che hanno aderito ai quattro progetti del Servizio Civile Regionale bando 2018 - 1° proroga - della Regione Toscana finanziato con risorse del FSC 2014/2020 presentati dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest su tutto il territorio di competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa...

giovedì, 18 novembre 2021, 17:04

L’amministrazione comunale è lieta di apprendere dell’arrivo a Massa del Sottosegretario del Ministero della transizione ecologica Ilaria Fontana per affrontare, assieme alle Istituzioni locali, l’annoso tema delle bonifiche. Il prossimo 22 novembre, infatti, dopo una serie di sopralluoghi, seguirà un tavolo in Prefettura con tutti gli enti coinvolti e a...

giovedì, 18 novembre 2021, 14:01

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani, interroga la Giunta sullo stato di attuazione del progetto sui lavori di adeguamento idraulico del torrente.

giovedì, 18 novembre 2021, 14:00

In occasione della Giornata nazionale per il Parkinson, nell'auditorium dell'ospedale Apuane di Massa in viale Mattei, sabato 27 novembre 2021 dalle ore 9 alle ore 12 si terrà un'iniziativa rivolta alla cittadinanza promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson onlus, con il patrocinio di Accademia Limpe, l'Accademia italiana per lo...

giovedì, 18 novembre 2021, 13:59

"Sono spiacente che l'ultimo incontro avuto con i sindacati di Massa-Carrara non possa essere stato adeguatamente approfondito, a causa di un inconveniente. Vorrei ribadire però che non abbiamo nessuna preclusione né alcun atteggiamento di chiusura nei confronti delle organizzazioni sindacali che, anzi, rispettiamo.

giovedì, 18 novembre 2021, 13:58

Martedì 23 novembre nella Noa di Massa, in occasione della giornata nazionale di prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori testa-collo, il reparto di Otorinolaringoiatria diretto da Luca Muscatello, offrirà visite gratuite per la diagnosi precoce di questa grave patologia. Per prenotarsi è necessario telefonare domani, venerdì 19 novembre, dalle 14 alle 18 al...

giovedì, 18 novembre 2021, 13:56

Si è illuminato di color teal il Castello Aghinolfi per tutta la giornata di ieri, primo anniversario della "Strategia globale per l'eliminazione del cancro della cervice uterina" iniziativa promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

mercoledì, 17 novembre 2021, 21:37

Marco Ciri, consigliere del comune di Mulazzo, delegato ai lavori pubblici e sport, interviene in merito alle ormai provvisme elezioni provinciali a Massa-Carrara: "Il 18 dicembre 2021 - afferma - si voterà per eleggere il nuovo Presidente della Provincia e per il rinnovo del Consiglio Provinciale".

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:50

Il gruppo Forza Italia Toscana si è riunito più volte per poter formulare al meglio le proposte relative ai fondi PNRR che stanno arrivando dai territori:obiettivo, veicolare le proposte tramite i nostri rappresentanti istituzionali.In particolare, Mariagrazia Internò, Chiara Tenerini e Antonella Gramigna, in funzione delle cariche che rivestono e come espressioni...

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:03

Il Partito della Rifondazione Comunista di Massa Carrara esprime la propria solidarietà ai compagni e compagne del Circolo ARCI Baccanali: "Il tentativo vergognoso di alcuni politicanti, locali e nazionali, di sollevare un caso su racconti tutti da verificare è la cartina al tornasole della difficoltà attuale di una destra che...