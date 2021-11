Bolkestein, Marchiori (Cna Balneari): "Consiglio di Stato ha demolito legge del parlamento"

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 novembre 2021, 14:53

La ASL Toscana nord ovest informa che l’Igiene Pubblica e Nutrizione della zona Apuane si è trasferita a Carrara nel padiglione I del Centro Polispecialistico Achille Sicari, piazza Sacco e Vanzetti, primo piano - lato monti.

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:50

Riccardo Canesi, ex insegnante di geografia dell'istituto Zaccagna di Carrara e impegnato sul fronte green, in una nota stampa, rende noto che giovedi 11 e venerdì 12 novembre, dalle 9 alle 12, gli studenti della quarta classe dello "Zaccagna-Galilei" saranno impegnati in un'uscita didattica nell'ambito del Progetto "Il calamaro gigante"...

mercoledì, 10 novembre 2021, 12:59

“Torniamo a vivere i nostri corsi d’acqua all’aria aperta”. E’ l’invito che il Consorzio 1 Toscana Nord lancia a tutte le scuole del comprensorio, col suo progetto didattico di educazione ambientale.

mercoledì, 10 novembre 2021, 12:34

Fondazione Onda, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia l’(H)-Open Week che si terrà dal 22 al 28 novembre con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per...

mercoledì, 10 novembre 2021, 10:04

Entra in vigore a partire dal 15 novembre 2021 e lo resta fino al 15 aprile 2022 l'ordinanza del dirigente del Servizio Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che istituisce l'obbligo di circolare sulle strade di competenza della Provincia di Massa-Carrara con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o...

martedì, 9 novembre 2021, 15:56

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettte in sala, al cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 10 al 17 novembre.

martedì, 9 novembre 2021, 15:52

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 9 novembre 2021, 13:06

Con un importo di circa 119 mila euro il settore Finanze e Patrimonio della Provincia di Massa-Carrara ha affidato in questi giorni la progettazione esecutiva per il completamento dei lavori delle nuove officine e laboratori dell'Iti Meucci di Massa e per la manutenzione straordinaria della copertura della palestra.

lunedì, 8 novembre 2021, 09:42

Il circolo culturale politico Arci Trentuno Settembre è lieto di invitarvi all'aperitivo organizzato in occasione della nuova campagna di tesseramento Arci "Con Arci Puoi. Costruire, sognare, conoscere, crescere, ripartire'. Vi aspettiamo sabato 13 novembre dalle 18:30 al Bar Ecuador di Massa per incontrarci, scambiarci saluti e messaggi.

sabato, 6 novembre 2021, 14:53

È scattato da poco il codice rosso di intervento di soccorso in emergenza a Massa. Un uomo di circa 80 è caduto da un albero. È stato trasferito con Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa.