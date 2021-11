Buone pratiche educative a Villa Schifff

giovedì, 25 novembre 2021, 09:26

Sarà un confronto su diverse tematiche «che spaziano dal sociale alle attività pedagogiche e formative ma anche ambientali, di conoscenza, tutela e rispetto del nostro ecosistema» spiega l'Assessore Giorgia Podestà in vista dell'incontro "Buone pratiche educative nei contesti naturali" in programma venerdì 26 novembre 2021 alle 15.30 a Villa Schiff.

«L'iniziativa rientra all'interno del progetto "Orti Didattici" promosso dall'Associazione Altro Abitare APS con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara – continua Podestà – ovvero uno spazio per imparare a comprendere la natura partendo dalle piante e dai fiori, dalla loro semina e coltura. Attività che appaiono semplici ma che in verità aiutano ad avvicinarsi all'ambiente che ci circonda, favorendo al tempo stesso momenti di condivisione e di socializzazione».

Orti Didattici è un progetto rivolto ai minori della Provincia di Massa Carrara con la finalità di contrastare la povertà educativa emersa durante il lock down conseguente alla pandemia da Covid-19, «un percorso di riscoperta dell'orto, nella sua valenze educativa, didattica e sociale. L'orto come simbolo di un rapporto positivo con la natura, luogo di crescita e partecipazione, segno di identità delle nuove generazioni e di recupero della tradizione» afferma in una nota l'Associazione Altro Abitare. «Agevola l'approccio esperienziale al sapere, il gusto della scoperta e incoraggia lo spirito di ricerca e la progettualità Promuove la socialità e la cura dell'ambiente e dei beni comuni. Sviluppa consapevolezza e l'apprendimento».

Tra gli obiettivi del progetto: rafforzare le competenze sociali dei minori, favorire la riduzione di stress e malessere collegato alla situazione pandemica e promuovere nuove forme di solidarietà. Aumentare l'inclusione e l'integrazione dei minori in situazione di svantaggio.

"Buone pratiche educative nei contesti naturali" è un'occasione per coinvolgere la comunità intorno ai nuovi bisogni educativi delle giovani generazioni attraverso il racconto del percorso fatto con attività e metodologie. I posti sono limitati (25 partecipanti a causa delle restrizioni Covid-19). Si consiglia la prenotazione alla mail: altroabitareonlus@gmail.com. Nel corso dell'incontro interveranno: l'Assessore Giorgia Podestà, Altro Abitare APS con Angela Borghini, Paolo Panni ed Erika Carlotti, Elena Scaravella per il Museo Diocesano Massa, Armando Buralli della Coop. Casa di Alice, Daniele Carmassi per A.Fa.P.H. e Francesco Rossi di Legambiente Massa Montignoso.