Buoni spesa per le persone massesi in difficoltà. Domande fino al 15 dicembre 2021

Altre notizie brevi

martedì, 30 novembre 2021, 21:01

Per il prossimo giovedì 2 dicembre, alle ore 17,30 l’Associazione Apuamater ha organizzato una conferenza sul tema Leoni e costruttori nell’arte medioevale, che si terrà nella Sala Gestri della Biblioteca Civica di Carrara. L’iniziativa, che ricevuto il patrocinio del Comune di Carrara, si propone di porre un accento originale sull’interpretazione...

martedì, 30 novembre 2021, 20:59

Si è chiuso nella giornata di lunedì 29 novembre l'esame e la valutazione di ammissibilità delle candidature a presidente della Provincia di Massa-Carrara e delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale nelle elezioni in programma il prossimo 18 dicembre 2021.

martedì, 30 novembre 2021, 20:58

Il gruppo dei Giovani Democratici di Carrara ha deciso, sulla scia del congresso comunale del PD, di rinnovare la sua segreteria. All’unanimità l’assemblea ha scelto di eleggere Alba Peselli come nuova segretaria. “La nuova segreteria ha molto potenziale.

martedì, 30 novembre 2021, 20:57

Versilia's Cotton Club in scena con spettacolo in programma al Teatro dei Servi venerdì 3 dicembre ore 21.

martedì, 30 novembre 2021, 20:56

Un investimento di 135 mila euro per eseguire i lavori di estensione fognaria nel comune di Villafranca Lunigiana (MS), un totale di circa 150 abitanti coinvolti, in particolare residenti nella località Malgrate, Via Canaletto e Via Aia del Goggio. Si tratta di un'opera di GAIA S.p.A., concordata con l'Amministrazione comunale e...

martedì, 30 novembre 2021, 20:55

Rivolto alle studentesse e agli studenti massesi delle scuole secondarie di I e II grado "Liberi di scrivere ", è il nome del primo concorso di scrittura per studenti promosso dal Comune che coinvolgerà i ragazzi nell'anno scolastico 2021/2022 .Nato da un'idea di Gennaro di Leo, docente del liceo Classico, il...

martedì, 30 novembre 2021, 20:54

"Vorremmo ottimizzare al massimo le opportunità del Pnrr come abbiamo spiegato durante l'incontro con il vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi. Abbiamo rappresentato in quell'occasione le nostre preoccupazioni, l'assessore si è dimostrato ancora una volta molto attenta alle nostre istanze. Vorremmo che il nuovo Psr fosse un'occasione di sviluppo, di interventi strutturali che vadano...

martedì, 30 novembre 2021, 20:53

«La difficoltà di sostituire medici di famiglia che vanno in pensione in alcuni paesi dell’entroterra della nostra provincia (e non solo) sta diventando un problema sempre più diffuso, su cui è necessario intervenire a tutti i livelli.

martedì, 30 novembre 2021, 20:49

Nella riunione di lunedì 29 novembre il Consiglio Direttivo del Parco delle Alpi Apuane ha approvato la proposta del nuovo Piano integrato del Parco. Dopo un iter lungo due anni fatto di studi, riunioni, incontri, assemblee è stato licenziato il documento che, per la prima volta, pianifica il futuro dell'area...

martedì, 30 novembre 2021, 20:47

Vento e mareggiate in arrivo a nord della Toscana accompagnate da piogge in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Versilia e Apuane.