Carenza di personale sul trasporto pubblico locale: trasferimenti, stabilizzazioni e assunzioni

giovedì, 4 novembre 2021, 18:21

La Federazione italiana trasporti insieme a CISL porta alla luce il grande problema della mancanza di personale sul trasporto pubblico locale. Senza trovare una vera risoluzione, come potrebbe essere la ricerca di nuovo personale o approvare contratti di lavoro full-time, ma semplicemente aumentando le ore di straordinario.La FIT CISL traccia le problematiche principali:"Una carenza che, oltre a portare forte disagio all'utenza per le numerose corse soppresse, sta portando seri disagi al personale che si vede con consuetudine respingere richieste di ferie e permessi previsti dalle normative vigenti. Il disagio per il personale è accentuato dall'essere continuamente invitato ad offrire la propria disponibilità nell'effettuare ore di straordinario. Straordinario che, nonostante alcune volte sia utile ad arrotondare lo stipendio, sta raggiungendo soglie talmente alte mai viste negli ultimi anni".



La società autolinee toscane non ha colpe per quello che sta accadendo, ma anzi lo sta subendo, tuttavia è necessario che intervenga.



La FIT CISL continua:"E' assurdo avere quotidianamente disservizi all'utenza, continue richieste di straordinario nonché mancate concessioni di ferie e permessi al personale aziendale quando c'è personale precario speranzoso di vedersi trasformare il proprio contratto di lavoro a full-time e/o a tempo indeterminato.Ed in tanti dei casi sopraelencati stiamo purtroppo parlando di personale non più giovane con carico famigliare sulle spalle.

Ad esempio ad Aulla nei giorni scorsi è stato addirittura chiesto al personale di effettuare 4 ore di straordinario strutturato per almeno tutto il mese di novembre proprio per sopperire alla carenza di personale come se nessuno degli autisti in forza avesse mai chiesto un avvicinamento in tale residenza lavorativa."

Concludendo con una richiesta verso la nuova società autolinee toscane di prendere in mano la situazione per iniziare a sanare ciò che la vecchia società ha lasciato sul territorio di Massa Carrara.



R. C.