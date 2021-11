Cassonetti elettronici, aggiornamento del sistema di accesso

venerdì, 19 novembre 2021, 09:00

Nausicaa Spa fa sapere che a seguito di un aggiornamento del sistema di accesso ai cassonetti elettronici per la raccolta differenziata di Carrara, legato alla gestione della sicurezza informatica, è possibile che le app "Rifiutapp" e "Egate Digi" possano richiedere nuovamente l'inserimento della password di accesso. Si ricorda inoltre che al terzo tentativo di inserimento di una password non corretta, il sistema blocca l'utenza. Nel caso in cui non fosse possibile ricordare la password iniziale, la stessa può essere resettata in qualsiasi momento dal sito www.rifiutapp.it, utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione.

Si consiglia inoltre di verificare di avere installato sul proprio smartphone l'ultima versione dell'app, per la qual cosa può essere più semplice disinstallare quella già caricata e reinstallarla nuovamente. La cosa non riguarda ovviamente gli utenti che adoperano la tessera magnetica fornita per l'apertura dei contenitori.