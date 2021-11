Circolo Arci Baccanali, Rifondazione: "Pieno appoggio e solidarietà"

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 novembre 2021, 21:37

Marco Ciri, consigliere del comune di Mulazzo, delegato ai lavori pubblici e sport, interviene in merito alle ormai provvisme elezioni provinciali a Massa-Carrara: "Il 18 dicembre 2021 - afferma - si voterà per eleggere il nuovo Presidente della Provincia e per il rinnovo del Consiglio Provinciale".

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:50

Il gruppo Forza Italia Toscana si è riunito più volte per poter formulare al meglio le proposte relative ai fondi PNRR che stanno arrivando dai territori:obiettivo, veicolare le proposte tramite i nostri rappresentanti istituzionali.In particolare, Mariagrazia Internò, Chiara Tenerini e Antonella Gramigna, in funzione delle cariche che rivestono e come espressioni...

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:00

Domani (giovedì 18 ottobre), alle 11, in piazzetta dei capuccini, incontro per cercare di mantenere in vita l'antico complesso monastico. Hanno già aderito molte persone e associazioni culturali locali.

mercoledì, 17 novembre 2021, 14:48

I problemi cronici di un territorio troppo spesso marginalizzato ma anche le opportunità storiche di rilancio. Nell'incontro di ieri, organizzato dalla Deputata di Forza Italia Erica Mazzetti e dal coordinatore regionale Sen. Massimo Mallegni e a cui ha partecipato il sottosegretario Toscano on.

mercoledì, 17 novembre 2021, 10:52

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale in videoconferenza per venerdì 19 novembre 2021, alle ore 18,30.

mercoledì, 17 novembre 2021, 10:51

Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato l'Assemblea dei Sindaci per venerdì 19 novembre 2021, alle ore 15,30.

mercoledì, 17 novembre 2021, 09:27

L'Associazione Apuana Amici Italia Israele di Massa Carrara interviene in merito alle scritte antisemite sui percorsi della Linea Gotica.

martedì, 16 novembre 2021, 17:26

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha individuato sul proprio territorio le postazioni (con orari dedicati) a cui, da domani, mercoledì 17 novembre, studenti e alunni delle scuole potranno eseguire il tampone rapido in caso di contagi in classe.

martedì, 16 novembre 2021, 16:33

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 16 novembre 2021, 14:24

Proseguono i tour di Ada alla scoperta di Carrara, stavolta in collaborazione con la Pro Loco Avenza sulla Francigena. L'iniziativa è in programma venerdì 19 ottobre con una visita guidata alla parrocchia di San Pietro ad Avenza. Ritrovo alle ore 10 davanti alla chiesa.