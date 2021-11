Codice giallo esteso fino alla mattinata di lunedì 15 novembre, in arrivo vento e mareggiate

Altre notizie brevi

domenica, 14 novembre 2021, 23:07

Antonio Brizzi se n'è andato alla sua maniera: dopo aver lottato come un leone. D'altronde è sempre stato un grande combattente: sul lavoro (con la sua divisa di Vigile del Fuoco), nell'attività sindacale (sempre in viaggio per mille trattative e battaglie), in politica (in difesa del suo comune e della...

sabato, 13 novembre 2021, 16:12

In risposta alle recenti affermazioni della Lega, Riccardo Bruschi di Forza Italia,, afferma in un comunicato stampa, la posizione del partito a sostegno di Simone Caffaz e chiede alla Lega di evitare battute pubbliche nei loro confronti, esortandola al confronto nelle sedi appropriate. "Forza Italia - dice Bruschi - adesso sta...

sabato, 13 novembre 2021, 14:08

La protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di criticità meteorologica. Emessa aggiornamento allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico reticolo minore dalle ore 18:00 di sabato 13 nobre 2021 fino alle 23:59 di domenica 14 novembre 2021.

venerdì, 12 novembre 2021, 15:28

La Regione segue con attenzione la vicenda della Sanac di Massa Carrara, l’azienda che produce refrattari per la siderurgia, i cui circa cento dipendenti hanno organizzato questa mattina una manifestazione di protesta.

venerdì, 12 novembre 2021, 13:15

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che, per motivi legati a una revisione improrogabile della strumentazione del laboratorio analisi con conseguente blocco di 12 ore dell'attività, nella giornata di lunedì 15 novembre tutti i punti prelievo delle Zone Apuana e Lunigiana resteranno chiusi.Saranno comunque garantiti gli esami urgenti,...

venerdì, 12 novembre 2021, 12:47

Emessa allerta codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti, dalle ore 18.00 fino alle ore 23:59 di sabato 13 novembre 2021.

venerdì, 12 novembre 2021, 12:38

Il Servizio delle Dipendenze (SerD) dell'Azienda USL Toscana nord ovest, all'interno degli ambiti territoriali della Zona Apuana e della Società della Salute della Lunigiana, rispettivamente diretti da Monica Guglielmi e da Amedeo Baldi, promuove una serie di iniziative dirette a giovani studenti degli Istituti di scuola secondaria.La finalità principale del progetto è la diffusione...

venerdì, 12 novembre 2021, 12:37

Ammontano a circa 207 mila euro i lavori che la Provincia di Massa-Carrara ha finanziato su tre istituti scolastici della zona di costa: l'istituto Salvetti di Massa, il liceo Repetti di Carrara e il liceo Montessori di Marina di Carrara.

giovedì, 11 novembre 2021, 20:26

Nel prossimo consiglio comunale di Montignoso saranno definite le composizioni delle commissioni comunali, dalle permanenti a quella di controllo di Cava fornace.

giovedì, 11 novembre 2021, 20:24

Athamanta parteciperà alla mobilitazione di venerdì 12 novembre in difesa dei diritti di lavoratori e lavoratrici di SANAC, azienda locale che fabbrica refrattari interessata da una vertenza presso il MISE, per manifestare solidarietà agli oltre cento operai rischiano la cassa integrazione.