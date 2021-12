Concorso "Liberi di scrivere" per studenti delle secondarie massesi

martedì, 30 novembre 2021, 20:55

Rivolto alle studentesse e agli studenti massesi delle scuole secondarie di I e II grado "Liberi di scrivere ", è il nome del primo concorso di scrittura per studenti promosso dal Comune che coinvolgerà i ragazzi nell'anno scolastico 2021/2022 .Nato da un'idea di Gennaro di Leo, docente del liceo Classico, il concorso è promosso dall' assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune con la biblioteca civica "S. Giampaoli", la casa editrice di Massa "Industria e Letteratura", la Presidenza della commissione Cultura del Comune e col patrocinio all'Ufficio Scolastico Territoriale di Massa Carrara.

Il concorso si propone di potenziare le abilità creative degli studenti, accrescere le conoscenze storico-culturali favorendo, al contempo, la loro crescita nel rispetto del confronto e del dialogo.

Il concorso è stato presentato stamani in conferenza stampa dall'assessora Nadia Marnica, insieme alla presidente della commissione Cultura Sara Tognini, alla direttrice della biblioteca Susanna Dal Porto e al profesore di Leo .Per partecipare - dal giorno 1 dicembre 21 e fino al 15 febbraio 22 - bisogna comporre un racconto inedito ( scritto anche a più mani) a tema libero e di massimo 8 cartelle quindi inviarlo ad uno specifico indirizzo mail che sarà pubblicato sul sito del Comune nell'apposita sezione "Liberi di scrivere" insieme al Bando e ai moduli necessari. Nel racconto potranno essere inseriti disegni o immagini.

La giuria del concorso, di cui faranno parte anche tre docenti e tre studenti più un rappresentante della casa , selezionerà 15 racconti finalisti. I primi classificati di ogni sezione riceveranno un assegno di € 150,00. Tutti i racconti finalisti saranno pubblicati (in versione riveduta dagli autori assieme ai propri docenti, al coordinatore del concorso e all'editore) nel volume antologico curato da Gennaro Di Leo che poi sarà reperibile presso la biblioteca civica.

La cerimonia di premiazione è prevista per il giorno 28 maggio 2022 presso la sala consiliare del Comune di Massa.

Il concorso ha anche un comitato scientifico composto da Gennaro di Leo, Nadia Marnica - Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Massa, Susanna Dal Porto - Direttrice della Biblioteca Civica, Gabriel Del Sarto - editore, Sara Tognini - Presidente della Commissione Cultura e Segretaria del concorso.Ufficio stampa Massa

