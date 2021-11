Consorzio, la minoranza fa appello e presenta un emendamento al piano di manutenzione 2022

Altre notizie brevi

venerdì, 26 novembre 2021, 19:08

Nausicaa Spa ricorda che entro il 31 dicembre 2021 si potrà rinnovare il servizio di luci votive per i propri defunti nei cimiteri di Carrara. Per quelle famiglie che scegliessero di non rinnovare il pagamento, non sarà necessario inoltrare ulteriori comunicazioni e il servizio non verrà automaticamente prorogato.

venerdì, 26 novembre 2021, 16:09

Riapriranno gli hub di Carrara e di Livorno.

venerdì, 26 novembre 2021, 14:23

In una nota stampa, il gruppo Massa Città in Comune, comunica di aver inviato al Consiglio comunale di Massa, un documento che invita alla discussione sull'articolo 6 del DDL Concorrenza emanato dal Governo Draghi, che, secondo il gruppo, potrebbe avere conseguenze nefaste sull'economia del territorio:"La nostra scelta del perimetro istituzionale...

venerdì, 26 novembre 2021, 13:53

Emessa allerta codice arancio per mareggiate dalle ore 00:00 fino alle ore 12:00 di sabato 27 novembre 2021 e gialla sempre per mareggiate dalle ore 12 alle ore 23:59 sempre di sabato 27 novembre 2021 e allerta gialla per vento dalle ore 00:00 fino alle ore 12:00 di sabato 27...

venerdì, 26 novembre 2021, 12:29

Nei giorni scorsi è stato attivato un nuovo medico di famiglia ad incarico provvisorio nell'ambito territoriale di Massa-Montignoso. Si tratta del dottor Andrea Rossi, che ha aperto ambulatori nelle frazioni di Canevara e Forno. L’incarico è stato conferito in attesa della definizione delle procedure per l'arrivo di nuovi medici di famiglia a tempo indeterminato.

venerdì, 26 novembre 2021, 09:41

Il Movimento Giovanile della sinistra a Massa denuncia, in una nota stampa, il comportamento di alcuni consiglieri comunali a Massa,, a loro dire, poco consono al ruolo che ricoprono. "Sentiamo la necessità di chiedere una maggior serietà nell'azione di chi ha il dovere di rappresentare i cittadini, senza scendere a livelli...

giovedì, 25 novembre 2021, 20:14

"Nel corso del 2021 abbiamo superato la fase più acuta della crisi pandemica; tuttavia, non siamo fuori da una condizione di rischio e vulnerabilità". A dirlo è Matteo Venturi, presidente Delegazione Massa Carrara di Confindustria Livorno Massa Carrara che aggiunge: "E' indispensabile costruire le condizioni per un lavoro di squadra...

giovedì, 25 novembre 2021, 13:20

Tante associazioni, decine e decine di volontari, gli Enti in prima linea: questo week-end torna il “sabato dell’ambiente” del Consorzio 1 Toscana Nord, la manifestazione che in varie zone del comprensorio vede impegnati molti cittadini nella pulizia partecipata dei corsi d’acqua da rifiuti e plastiche.

giovedì, 25 novembre 2021, 12:02

La grande arte al Garibaldi Carrara. Con quattro milioni di visitatori all'anno provenienti da ogni parte del globo, Pompei è il sito archeologico più famoso al mondo, un luogo unico, una città perduta e ritrovata, animata nel corso dei secoli da passioni violente e dotata di un estro e una...

giovedì, 25 novembre 2021, 09:26

Sarà un confronto su diverse tematiche «che spaziano dal sociale alle attività pedagogiche e formative ma anche ambientali, di conoscenza, tutela e rispetto del nostro ecosistema» spiega l'Assessore Giorgia Podestà in vista dell'incontro "Buone pratiche educative nei contesti naturali" in programma venerdì 26 novembre 2021 alle 15.30 a Villa Schiff.