Dedica al Volto Santo del nuovo Hostal Fivizzano

martedì, 2 novembre 2021, 10:05

Sabato 6 novembre una formella in terracotta realizzata dallo scultore Marco Morotti Wamdi Ista raffigurante il Volto Santo verrà apposta nei locali del nuovo Hostal Fivizzano, la struttura ricettiva nata dalle ceneri del precedente ostello nel Convento degli Agostiniani di Fivizzano, e attualmente gestita da una associazione no profit di volontari Iniziativa Turistica di Lucca. Saranno presenti il Parroco Sac. Giulio Bernardino Marovelli della locale parrocchia di San Jacopo appena restaurata, e il Presidente dell'Associazione Le vie del Volto Santo sig. Puccetti Edoardo. Come la Via Francigena sulla quale i gestori di Hostal Fivizzano gestiscono un ostello di elevato gradimento tra i pellegrini come Hostal Badia, anche la Via del Volto Santo che nasce in Romagna e ha come destinazione finale la città di Lucca attraversando l'Appennino, la Lunigiana e la Garfagnana, ha in prospettiva il destino di un cammino sempre più frequentato e percorso, in quanto anche ricco di panorami suggestivi, pievi, castelli e borghi medioevali. Sulla Via del Volto Santo i comuni come Fivizzano intendono investire risorse non solo finanziarie, approfondendone sempre più gli aspetti religiosi, misteriosi e leggendari che offre questa Via. Alla cerimonia sono invitati tutti i cittadini , i camminatori e i viandanti associati, le istituzioni locali, e sarà anche una occasione per visitare il Convento del 1400, la Biblioteca Civica e il neonato l'Hostal, In calce foto Hostal e Formella. Il Presidente di Iniziativa No Profit, gestore, Maurizio Claroni.