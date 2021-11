Emesso aggiornamento allerta codice giallo

Altre notizie brevi

sabato, 13 novembre 2021, 16:12

In risposta alle recenti affermazioni della Lega, Riccardo Bruschi di Forza Italia,, afferma in un comunicato stampa, la posizione del partito a sostegno di Simone Caffaz e chiede alla Lega di evitare battute pubbliche nei loro confronti, esortandola al confronto nelle sedi appropriate. "Forza Italia - dice Bruschi - adesso sta...

venerdì, 12 novembre 2021, 15:28

La Regione segue con attenzione la vicenda della Sanac di Massa Carrara, l’azienda che produce refrattari per la siderurgia, i cui circa cento dipendenti hanno organizzato questa mattina una manifestazione di protesta.

venerdì, 12 novembre 2021, 13:15

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che, per motivi legati a una revisione improrogabile della strumentazione del laboratorio analisi con conseguente blocco di 12 ore dell'attività, nella giornata di lunedì 15 novembre tutti i punti prelievo delle Zone Apuana e Lunigiana resteranno chiusi.Saranno comunque garantiti gli esami urgenti,...

venerdì, 12 novembre 2021, 12:47

Emessa allerta codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti, dalle ore 18.00 fino alle ore 23:59 di sabato 13 novembre 2021.

venerdì, 12 novembre 2021, 12:38

Il Servizio delle Dipendenze (SerD) dell'Azienda USL Toscana nord ovest, all'interno degli ambiti territoriali della Zona Apuana e della Società della Salute della Lunigiana, rispettivamente diretti da Monica Guglielmi e da Amedeo Baldi, promuove una serie di iniziative dirette a giovani studenti degli Istituti di scuola secondaria.La finalità principale del progetto è la diffusione...

venerdì, 12 novembre 2021, 12:37

Ammontano a circa 207 mila euro i lavori che la Provincia di Massa-Carrara ha finanziato su tre istituti scolastici della zona di costa: l'istituto Salvetti di Massa, il liceo Repetti di Carrara e il liceo Montessori di Marina di Carrara.

giovedì, 11 novembre 2021, 20:26

Nel prossimo consiglio comunale di Montignoso saranno definite le composizioni delle commissioni comunali, dalle permanenti a quella di controllo di Cava fornace.

giovedì, 11 novembre 2021, 20:24

Athamanta parteciperà alla mobilitazione di venerdì 12 novembre in difesa dei diritti di lavoratori e lavoratrici di SANAC, azienda locale che fabbrica refrattari interessata da una vertenza presso il MISE, per manifestare solidarietà agli oltre cento operai rischiano la cassa integrazione.

giovedì, 11 novembre 2021, 15:37

In occasione della Giornata mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, quest'anno dedicata all'accesso alle cure, una priorità per milioni di malati nel mondo, la Diabetologia e malattie del metabolismo dell'ASL Toscana nord di Massa e Carrara, premierà gli studenti dell'Istituto Alberghiero "Giuseppe Minuto" di Marina di Massa...

giovedì, 11 novembre 2021, 12:28

Riunione ordinaria di studio dell'Accademia Aruntica prevista sabato 13 novembre. Nell'occasione Romano Bavastro presenterà opere di Michele Monfroni, esposte in sala.Segue il programma, che vedrà relatori Cristina Andrei, Marta Tongiani e Federico Morelli.PROGRAMMAOre 15.30Cristina AndreiApertura della Riunione Ordinaria di StudioLa Marfisa di Danese Cattaneo: racconto di una passione lunga venti...