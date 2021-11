Giornata contro la violenza: un evento a Carrara

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:06

“Basta, diamo voce al silenzio” è il titolo dell’evento artistico culturale promosso dall’associazione “Carrara un museo a cielo aperto” in programma per domani 26 novembre 2021 nello studio di via Rossi, civico 5, con il patrocinio del Comune di Carrara, progetto “Carrara si cura” della Regione Toscana, Rete antiviolenza Massa, Carrara City of Crafts and Folk Art, Aics Musica e Spettacolo, associazione Insieme, associazione Aiapi. Donne di ieri e donne del futuro, insieme, per raccontare i vari aspetti e le forme della violenza contro le donne. Un grido contro l’indifferenza, che è il male peggiore di tutte le forme di ingiustizie e sopraffazioni. Il 25 novembre è la data che è stata scelta come giornata simbolo della battaglia contro il femminicidio e contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne. Violenza che non è solo quella fisica, ma è anche quella psicologica, verbale, economica, stalking. Purtroppo l’indifferenza generale alimenta questo crimine contro i diritti umani e, che non ci sia attenzione verso questo fenomeno, lo dimostra la triste immagine di una Camera dei deputati deserta durante l’intervento della ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti: di 630 deputati potenziali, ne sono presenti otto. Un fatto grave che dimostra la mancanza di attenzione verso questo dramma che vede una donna uccisa ogni tre giorni. “Basta, diamo voce al silenzio” prevede alle 16,30 l’inaugurazione della mostra pittorica delle seguenti artiste: Azzurra Marina Cometti, Daniela Bertani, Donatella Gabrielli, Sara Andrea Antonaci, Luciana Bertaccini Gloria Rustighi, Xiaobo Tang. Direttrice artistica è Luciana Bertaccini. Teatro, musica, poesia e prosa arricchiranno la giornata con gli interventi della giornalista Angela Maria Fruzzetti, che parlerà del suo libro Giardini d’inverno, una fotografia scattata sulle problematiche di donne che oggi dicono “basta” e trovano il coraggio di denunciare, la performance dell’attrice Alessandra Berti sull’artista Pippa Bacca, la partecipazione di Sara Chiara Strenta e della poetessa Egizia Malatesta. Appuntamento da non perdere nello spazio di “Carrara un museo a cielo aperto” via Rossi 5 con la mostra che resterà aperta fino al giorno 8 dicembre da martedì a sabato in orario 16/19.