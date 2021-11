Giornata di tesseramento circolo Arci Trentuno Settembre

Altre notizie brevi

sabato, 6 novembre 2021, 14:53

È scattato da poco il codice rosso di intervento di soccorso in emergenza a Massa. Un uomo di circa 80 è caduto da un albero. È stato trasferito con Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa.

sabato, 6 novembre 2021, 14:47

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. Sono quattro gli appuntamenti di novembre alla farmacia comunale "La Prada" di Avenza. Il primo si svolgerà martedì 9 novembre dalle 9 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. L'iniziativa sarà dedicata alla misurazione del colesterolo.

sabato, 6 novembre 2021, 11:18

Il sindaco Francesco Persiani, unitamente all’assessore all’Ambiente Paolo Balloni, ci tengono ad aggiornare l’opinione pubblica su quanto stanno ponendo in essere e allo stesso tempo a ribadire, per quanto ce ne fosse ancora bisogno, come il tema delle bonifiche e del ripristino di alcune porzioni del territorio siano temi molto...

sabato, 6 novembre 2021, 11:12

Il Movimento Giovanile della Sinistra di Massa Carrara aderisce convintamente allo sciopero provinciale per l’industria, organizzato nella giornata di venerdì 12 novembre da CGIL, CISL e UIL.

venerdì, 5 novembre 2021, 18:10

A duecento anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, il premio Oscar Jeremy Irons riporta sul grande schermo la passione dell'imperatore che diventa poco a poco una vera ossessione per l'arte e la conoscenza. Con tutte le sue contraddizioni, Napoleone ha cambiato radicalmente la cultura moderna con la nascita di musei...

venerdì, 5 novembre 2021, 13:33

Meteo in graduale peggioramento sulla Toscana con forti raffiche di vento Grecale dalle prime ore di domani, sabato, accompagnate da deboli piogge inizialmente sul sud in estensione nel corso della notte anche al centro nord della regione.

venerdì, 5 novembre 2021, 11:57

Resiste ma chiede aiuto. Durante la pandemia si è messo al servizio della comunità, si è inventato nuovi servizi ma ora è alla ricerca di nuove forze e nuove collaborazioni, col pubblico e col privato. Per guardare alle sfide del futuro con più certezze.

giovedì, 4 novembre 2021, 23:12

L'associazione 31 settembre, in un comunicato, critica l'amministrazione massese per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, con una narrazione, a detta dell'associazione, ipocrita e che non risponde alla verità storica: "Ancora oggi - scrive - siamo costretti a leggere un'esaltazione militarescadell'inutile strage che non accenna neppure in un...

giovedì, 4 novembre 2021, 18:40

Nell’ambito delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata delle Forze Armate continuano le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale. Dopo aver conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, nel Centenario del trasferimento della salma da Roma, in onore di tutti i soldati caduti in guerra, le celebrazioni proseguono sabato 6 novembre a partire...

giovedì, 4 novembre 2021, 18:22

Nella serata di sabato 6 e domenica 7 novembre 2021, in piazza Mercurio a Massa dalle ore 22.00 alle ore 02.30, gli operatori specializzati del Coordinamento Toscana Comunità di Accoglienza (CTCA), del Servizio delle Dipendenze (Ser.D) dell'ASL Toscana nord ovest della zona Apuana e della Comunità Monte Brugiana, saranno presenti per informare i...