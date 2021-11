Giornata Internazionale contro la violenza di genere a Montignoso

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:51

"Libera di essere Libera" è il titolo della tavolo rotonda organizzata dal Comune di Montignoso e dall'Associazione Sabine per il 25 novembre 2021 la Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere e in programma venerdì prossimo con un programma ricco di ospiti e di eventi.

«La giornata è un modo per sensibilizzare le coscienze – spiega l'Assessore Giorgia Podestà – ma soprattutto per attivare nuove modalità di intervento a tutela, difesa e assistenza delle vittime di violenza. La strada per la parità di genere purtroppo è ancora lunga ma è proprio grazie anche a manifestazioni come questa che possiamo aiutare a migliorare la comunità all'interno della quale viviamo, comprendendo che il rispetto alla vita significa eliminare le differenze sociali, combattere le paure, far emergere i problemi, aiutare chi ha bisogno».

La tavola rotonda sarà preceduta dall'esposizione di un drappo rosso al Castello Aghinolfi con ritrovo alle 11.45, mentre alle ore 15.00 l'inaugurazione di una panchina rossa lungo via di scorrimento in zona Capanne (di fronte al distributore IP). Alle 15.30 "Libera di essere Libera" a Villa Schiff, dopo i saluti del Sindaco Gianni Lorenzetti una serie di interventi per comprendere meglio i fenomeni legati a questa giornata.

L'Analisi sulla violenza di genere: le criticità attuali con l'Avv.ta Serenella Berti, presidente CPO dell'ordine degli avvocati di Massa e Carrara, «mai come in questo momento, storico e sociale, la celebrazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne rappresenta l'occasione per fare il punto della situazione – afferma Berti – le cronache narrano ormai quasi quotidianamente di atti di grave violenza. Ma il sistema italiano, legislativo e giudiziario, non ha ancora del tutto adottato le misure che la CEDU ci richiede da diversi anni. Sono ancora tante le criticità presenti che, unite ad un problema culturale sotteso, fatto anche di stereotipi di genere, ci portano a contare quasi ogni giorno nuove vittime».

La Dott.ssa Paola Lanfranco, psicologa con "La consapevolezza per un cambiamento" parlerà dei vari tipi di violenza e degli attori che ne fanno parte. «Cercherò di illustrare i meccanismi psicologici che determinano il meccanismo vittima\persecutore e proverò a fornire uno spunto del Dott. Gianfranco Bontempi, psicoterapeuta, «"lei" una sola parola, senza altro intorno, tre lettere per indicare la solitudine che molte donne, vittime di violenza, vivono costantemente. Cercherò di mettere in evidenza la radice d'odio dalla quale sorge il gesto omicida. Lo farò iniziando da queste domande: Cosa muore quando muore una donna? Cosa odia l'essere umano quando odia una donna? Le risposte hanno una base comune: l'amore per la libertà dell'altro».

E ancora "Testimonianza di libertà nel processo penale" con la Dott.ssa Alessandra Conforti sostituto procuratore presso il tribunale di La Spezia. «Non è retorica dire che sono necessarie queste giornate – ha detto la Dott.ssa Conforti – perché non servono a chi parla ma a chi ascolta, a chi partecipa. Siamo tutti protagonisti di questa battaglia culturale e iniziative come queste aiutano a vincere. Siamo tutti protagonisti di questa testimonianza». Altro tema riguarderà il "Il reddito di libertà" con la Dott.ssa Nadia Bellè, dirigente del Comune di Montignoso, e "Testimonianze di investigativa e di prevenzione sull'attività anticrimine a tutela delle fasce deboli" con il Dott. Alfredo Pacioni, dirigente divisione anticrimine e la Dott.ssa Elisabetta Moretti, vice dirigente squadra mobile.

Coordina la tavola rotonda la Dott.ssa Giorgia Podestà, Assessore pari opportunità del Comune di Montignoso. Al termine dell'incontro verrà rilasciato l'attestato di partecipazione. Per prenotazioni è necessario contattare lo 0585 8271201 per un massimo di 30 persone. È richiesto il Green Pass.