I prossimi eventi all'Animosi Caffè

lunedì, 22 novembre 2021, 17:27

Per dare l'avvio al periodo natalizio Animosi Caffè ha pensato a diversi eventi per bambini (e non solo). Momenti da godere in famiglia, che si svolgeranno dal primo pomeriggio nell'area esterna di Animosi Caffè in Piazza Battisti, per garantire maggiore sicurezza.

Domenica 28 novembre, in occasione della "Festa del cioccolato" che avrà luogo nel centro cittadino, in Piazza Battisti vi sarà animazione bimbi a cura di Laura Baldini. Bolle, palloncini e tanta simpatica dalle 15:00 alle 17:00 circa e alle 18:00 spettacolo col fuoco sempre della stessa artista.

Sabato 11 dicembre sarà la volta del Mago Andrea, professionista di grande umanità, con anni di esperienza anche negli ospedali pediatrici più famosi come il Meyer di Firenze. Un pomeriggio all'insegna della magia, primo spettacolo dalle 15:00, secondo spettacolo dalle ore 16:00.

Sabato 18 dicembre il celebre Jonathan Famà con i suoi burattini e il mitico Gioppino. Primo spettacolo dalle 15:00, secondo spettacolo dalle 16:30.

Mercoledì 22 dicembre ore 11:00 premiazione del concorso "La più bella letterina di Natale" a cura di Diari Toscani & Vinicia Tesconi

Giovedì 23 dicembre, dalle ore 18:30 il coro pop "The old Tower Choir" invaderà la piazza con i canti natalizi tanto amati.

Oltre agli eventi suddetti tanta musica dal vivo, seguite i canali social di Animosi Caffè per rimanere aggiornati. Inoltre possibilità di aperitivi "su misura" per aziende o privati, pronti ad esaudire qualunque richiesta per farvi passare delle Festività Speciali, oltre alla consueta vendita di Champagne di importazione diretta anche in confezione regalo.