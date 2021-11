Left Massa Carrara "Modificata la legge Marson, si ritorna al cemento"

sabato, 27 novembre 2021, 14:46

Il movimento Left, in una nota stampa, critica il governo regionale per aver apposto modifiche alla legge Marson del 2014, con la quale la Toscana si era dotata della più avanzata normativa in campo nazionale per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio contro gli "assalti" dell'urbanistica del cemento e del consumo del suolo. "Quella legge- scrive - di certo perfettibile, è stata modificata in peggio dal voto del consiglio regionale, solo pochi giorni fa.Infatti, su iniziativa della presidenza Giani grazie al sostegno della sua maggioranza, col sottaciuto bene placido del "centro-destra" e con l'unica eccezione rappresentata dei 5Stelle, col pretesto di "snellire" le procedure e gli strumenti urbanistici per renderli economicamente meno onerosi e burocraticamente più agili, si è, di fatto, approvata una sostanziosa "deregolamentazione" della normativa per favorire gli interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio che, purtroppo, va nella direzione "eco-insostenibile" del ritorno alla cementificazione diffusa, a macchia di leopardo, sostanzialmente incontrollabile". Secondo Left, con le modifiche approvate, si rischia di ridurre i futuri strumenti di pianificazione territoriale ad una semplice "negoziazione" tra i singoli Comune e i portatori di interessi che potranno accrescere le spinte speculative, la rendita immobiliare improduttiva e il consumo di territorio.Per cui, in conclusione, il movimento si propone di opporsi con gli strumenti della proposta e della denuncia, non appena si avvertiranno gli effetti di tale operazione.