Liceo Montessori (Marina di Carrara): affidata la progettazione definitiva ed esecutiva per l'ampliamento, l'adeguamento sismico e quello degli impianti

Altre notizie brevi

giovedì, 4 novembre 2021, 12:45

Nausicaa spa informa che lunedì 8 novembre si terrà uno sciopero nazionale dei servizi di igiene urbana legato alle trattative per il rinnovo del Contratto Nazionale di categoria. A causa dello sciopero non saranno garantiti i normali servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento delle strade, così come potrebbe risultare...

giovedì, 4 novembre 2021, 09:50

"Crisi demografica e urbanistica, connessioni e proposte", il primo appuntamento di Incroci, la serie di incontri organizzati dalla coalizione che candida Simone Caffaz a sindaco di Carrara alle elezioni amministrative della primavera 2022, per questioni organizzative si terrà, sempre nella data di venerdì 5 novembre alle 17,30, nella sala di...

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:28

A partire da oggi, 3 novembre 2021, entra in servizio come medico di famiglia nell'ambito territoriale di Carrara la dottoressa Francesca Giovane. Dall'8 novembre, nell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, entreranno in servizio come medici di famiglia le dottoresse Gaia Lanforti e Ilaria Romagnoli.

mercoledì, 3 novembre 2021, 15:15

Domani, giovedì 4 novembre, alle ore 15.30, il consigliere regionale, Giacomo Bugliani, e l'assessore all'ambiente della Regione Toscana, Monia Monni, visiteranno l'Orto Botanico delle Alpi Apuane "Pietro Pellegrini", all'interno del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, a pian della Fioba (Massa).

mercoledì, 3 novembre 2021, 15:11

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 3 novembre 2021, 13:14

La circolazione veicolare lungo le Sp 43, della Zona Industriale, SP 3, Massa-Avenza, e SP 48 del mare, nei comuni di Massa e Carrara, viene interrotta dalle ore 20 del 4 alle ore 01 del 5 novembre 2021.

martedì, 2 novembre 2021, 18:43

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 3 al 10 novembre:Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

martedì, 2 novembre 2021, 15:31

Le cooperative di comunità della Lunigiana fanno rete per promuovere una proposta turistica che porti i visitatori alla scoperta delle bellezze e dei sapori delle realtà rurali del nord della Toscana. E' in programma dal 4 al 6 novembre l''Educational Tour' proposto da 'Sigeric - Servizi per il turismo e l'Ambito turistico...

martedì, 2 novembre 2021, 13:07

La Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo bollettino di criticità meteorologica. Emesso aggiornamento allerte codice giallo per: rischio idrogeologico e temporali forti, dalle ore 07 fino alle ore 23:59 di mercoledì 3 novembre; per mareggiate in corso fino alle ore 22.00 di martedì 02 novembre; per vento in corso

martedì, 2 novembre 2021, 10:05

Sabato 6 novembre una formella in terracotta realizzata dallo scultore Marco Morotti Wamdi Ista raffigurante il Volto Santo verrà apposta nei locali del nuovo Hostal Fivizzano, la struttura ricettiva nata dalle ceneri del precedente ostello nel Convento degli Agostiniani di Fivizzano, e attualmente gestita da una associazione no profit di...