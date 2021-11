L'ultimo saluto ad Antonio Brizzi, un autentico leone

domenica, 14 novembre 2021, 23:07

Antonio Brizzi se n'è andato alla sua maniera: dopo aver lottato come un leone. D'altronde è sempre stato un grande combattente: sul lavoro (con la sua divisa di Vigile del Fuoco), nell'attività sindacale (sempre in viaggio per mille trattative e battaglie), in politica (in difesa del suo comune e della sua terra).

Un uomo straordinariamente coraggioso e generoso, come ne abbiamo conosciuti pochi.Una di quelle rare persone che vivono l'amicizia in senso assoluto: sempre e comunque! Ci è mancato e ci mancherà tantissimo proprio perché era un amico autentico.