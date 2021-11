Maltempo, emessa allerta codice giallo

Altre notizie brevi

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 3 al 10 novembre:Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICI

Le cooperative di comunità della Lunigiana fanno rete per promuovere una proposta turistica che porti i visitatori alla scoperta delle bellezze e dei sapori delle realtà rurali del nord della Toscana. E' in programma dal 4 al 6 novembre l''Educational Tour' proposto da 'Sigeric - Servizi per il turismo e l'Ambito turistico...

Sabato 6 novembre una formella in terracotta realizzata dallo scultore Marco Morotti Wamdi Ista raffigurante il Volto Santo verrà apposta nei locali del nuovo Hostal Fivizzano, la struttura ricettiva nata dalle ceneri del precedente ostello nel Convento degli Agostiniani di Fivizzano, e attualmente gestita da una associazione no profit di...

Italia Nostra, in un comunicato, rende noto che è ancora in attesa dei progetti di bonifica riguardanti alcune aree di interesse, come Fosso Poveromo e Buca degli Sforza: "Per qualche ragione misteriosa la Regione Toscana - dice l'associazione - ha sempre evitato qualsiasi provvedimento serio, gli inquinatori e i proprietari...

La Protezione Civile Regionale ha diramato un nuovo bollettino di Criticità Meteorologica. Emesse allerte codice Giallo per: rischio idrogeologico, dalle ore 14.30 di lunedì 1 novembre 2021 fino alle ore 00.00 di martedì 2 novembre 2021; per mareggiate dalle ore 04.00 fino alle ore 22.00 di martedì 02 Novembre 2021

I giovani democratici esprimono preoccupazione per le situazioni delle due piscine comunali e cercano spiegazioni al riguardo: "Per quanto riguarda la piscina di Carrara, ci accodiamo e rilanciamo con forza l'appello proveniente dagli utenti della piscina di via Sarteschi volto a sollecitare l'amministrazione comunale ad aggiornare sullo stato della riqualificazione...

Italia Nostra dice addio a Desideria Pasolini dall’Onda, scomparsa all’età di 101 a Roma, ultima cofondatrice di Italia Nostra. Con lei se ne va l’ultima firmataria dell’atto del 1955, sottoscritto anche da Umberto Zanotti Bianco, Elena Croce, Pier Paolo Trompeo, Giorgio Bassani, Luigi Magnani Rocca e Hubert Howard.

Il partito della rifondazione comunista sente di dover cambiare la situazione attuale, dopo la recente pandemia che ha rivelato quanto sia fragile la struttura sociale in cui viviamo, c'è bisogno di qualcuno che sappia rappresentare le classi sociali che escono duramente colpite dalle crisi economiche e sanitarie.Secondo il partito della...

Movimento giovanile della sinistra e sinistra civica ecologista prendono parte attiva al tavolo dei centrosinistra riunitosi in vista delle prossime elezioni amministrative di Carrara.Esprimono le loro posizioni e opinioni dopo la riunione: "In quest'occasione è iniziato il confronto tra le forze politiche, evidenziando diversi punti di vista, tutti nella direzione di...

Asmiu comunica a tutti i cittadini interessati dalla raccolta domiciliare “porta a porta” che, lunedì 1° novembre, festa di Ognissanti, i servizi verranno regolarmente effettuati come da calendario. Pertanto gli utenti potranno esporre sacchetti o contenitori con la tipologia di rifiuto indicata per la raccolta ordinaria del lunedì.