Massa Carrara, il volontariato chiede aiuto. In due associazioni su tre servono rinforzi

Altre notizie brevi

venerdì, 5 novembre 2021, 13:33

Meteo in graduale peggioramento sulla Toscana con forti raffiche di vento Grecale dalle prime ore di domani, sabato, accompagnate da deboli piogge inizialmente sul sud in estensione nel corso della notte anche al centro nord della regione.

giovedì, 4 novembre 2021, 23:12

L'associazione 31 settembre, in un comunicato, critica l'amministrazione massese per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, con una narrazione, a detta dell'associazione, ipocrita e che non risponde alla verità storica: "Ancora oggi - scrive - siamo costretti a leggere un'esaltazione militarescadell'inutile strage che non accenna neppure in un...

giovedì, 4 novembre 2021, 18:40

Nell’ambito delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata delle Forze Armate continuano le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale. Dopo aver conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, nel Centenario del trasferimento della salma da Roma, in onore di tutti i soldati caduti in guerra, le celebrazioni proseguono sabato 6 novembre a partire...

giovedì, 4 novembre 2021, 18:22

Nella serata di sabato 6 e domenica 7 novembre 2021, in piazza Mercurio a Massa dalle ore 22.00 alle ore 02.30, gli operatori specializzati del Coordinamento Toscana Comunità di Accoglienza (CTCA), del Servizio delle Dipendenze (Ser.D) dell'ASL Toscana nord ovest della zona Apuana e della Comunità Monte Brugiana, saranno presenti per informare i...

giovedì, 4 novembre 2021, 18:21

La Federazione italiana trasporti insieme a CISL porta alla luce il grande problema della mancanza di personale sul trasporto pubblico locale. Senza trovare una vera risoluzione, come potrebbe essere la ricerca di nuovo personale o approvare contratti di lavoro full-time, ma semplicemente aumentando le ore di straordinario.La FIT CISL traccia...

giovedì, 4 novembre 2021, 18:20

Nuovo intervento sull'impianto di depurazione Lavello 1, stavolta con l'obiettivo di conseguire un ulteriore risparmio energetico nei processi dell'impianto. A partire dal prossimo lunedì 8 Novembre saranno avviate le attività preliminari ai lavori di revamping della linea fanghi: l'operazione prevede lo svuotamento e la sanificazione del digestore anaerobico per consentirvi...

giovedì, 4 novembre 2021, 12:46

Sono 86 mila gli euro che la Provincia di Massa-Carrara ha destinato alla progettazione definitiva ed esecutiva per l'ampliamento, l'adeguamento sismico e quello degli impianti del Liceo Montessori di Marina di Carrara: il settore Finanze e patrimonio dell'ente ha infatti affidato in questi giorni il compito di redigere i progetti...

giovedì, 4 novembre 2021, 12:45

Nausicaa spa informa che lunedì 8 novembre si terrà uno sciopero nazionale dei servizi di igiene urbana legato alle trattative per il rinnovo del Contratto Nazionale di categoria. A causa dello sciopero non saranno garantiti i normali servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento delle strade, così come potrebbe risultare...

giovedì, 4 novembre 2021, 09:50

Crisi demografica e urbanistica, connessioni e proposte", il primo appuntamento di Incroci, la serie di incontri organizzati dalla coalizione che candida Simone Caffaz a sindaco di Carrara alle elezioni amministrative della primavera 2022, per questioni organizzative si terrà, sempre nella data di venerdì 5 novembre alle 17,30, nella sala Gestri...

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:28

A partire da oggi, 3 novembre 2021, entra in servizio come medico di famiglia nell'ambito territoriale di Carrara la dottoressa Francesca Giovane. Dall'8 novembre, nell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, entreranno in servizio come medici di famiglia le dottoresse Gaia Lanforti e Ilaria Romagnoli.