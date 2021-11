Massa Città in Comune: "Il DDL concorrenza avrà ripercussioni sull'economia locale"

venerdì, 26 novembre 2021, 14:23

In una nota stampa, il gruppo Massa Città in Comune, comunica di aver inviato al Consiglio comunale di Massa, un documento che invita alla discussione sull'articolo 6 del DDL Concorrenza emanato dal Governo Draghi, che, secondo il gruppo, potrebbe avere conseguenze nefaste sull'economia del territorio:



"La nostra scelta del perimetro istituzionale non è casuale ma voluta- scrive - è nel mondo del centrosinistra che ci sono ancora quelle sensibilità politiche che non accettano la sola logica del mercato come metro per il funzionamento della nostra società. L'esproprio di fatto che il Governo Draghi realizza su beni e servizi dei Comuni secondo noi va contrastato partendo proprio dai municipi. E' necessario che ilconsiglio comunale discuta di questo tema e soprattutto renda noto alla cittadinanza gli effetti del Ddl Concorrenza sulle nostre vite. Se passasse la linea del governo Domani - conclude - per esempio, avremo tante realtà come Gaia ma nelle mani di multinazionali con sedi nei paradisi fiscali a cui dovremmo pagare bollette salatissime. Noi siamo contrari a questo futuro, non vogliamo vedere Evam Spa con sede alle Isole Cayman".