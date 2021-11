Movimento giovanile della sinistra: "Più serietà in consiglio comunale"

Altre notizie brevi

venerdì, 26 novembre 2021, 12:29

Nei giorni scorsi è stato attivato un nuovo medico di famiglia ad incarico provvisorio nell'ambito territoriale di Massa-Montignoso. Si tratta del dottor Andrea Rossi, che ha aperto ambulatori nelle frazioni di Canevara e Forno. L’incarico è stato conferito in attesa della definizione delle procedure per l'arrivo di nuovi medici di famiglia a tempo indeterminato.

giovedì, 25 novembre 2021, 20:14

"Nel corso del 2021 abbiamo superato la fase più acuta della crisi pandemica; tuttavia, non siamo fuori da una condizione di rischio e vulnerabilità". A dirlo è Matteo Venturi, presidente Delegazione Massa Carrara di Confindustria Livorno Massa Carrara che aggiunge: "E' indispensabile costruire le condizioni per un lavoro di squadra...

giovedì, 25 novembre 2021, 13:20

Tante associazioni, decine e decine di volontari, gli Enti in prima linea: questo week-end torna il “sabato dell’ambiente” del Consorzio 1 Toscana Nord, la manifestazione che in varie zone del comprensorio vede impegnati molti cittadini nella pulizia partecipata dei corsi d’acqua da rifiuti e plastiche.

giovedì, 25 novembre 2021, 12:02

La grande arte al Garibaldi Carrara. Con quattro milioni di visitatori all'anno provenienti da ogni parte del globo, Pompei è il sito archeologico più famoso al mondo, un luogo unico, una città perduta e ritrovata, animata nel corso dei secoli da passioni violente e dotata di un estro e una...

giovedì, 25 novembre 2021, 09:26

Sarà un confronto su diverse tematiche «che spaziano dal sociale alle attività pedagogiche e formative ma anche ambientali, di conoscenza, tutela e rispetto del nostro ecosistema» spiega l'Assessore Giorgia Podestà in vista dell'incontro "Buone pratiche educative nei contesti naturali" in programma venerdì 26 novembre 2021 alle 15.30 a Villa Schiff.

giovedì, 25 novembre 2021, 09:20

Causa maltempo la cerimonia in programma questa mattina alle 9.30 a San Martino per l'intitolazione del giardino “25 novembre” e della panchina rossa realizzata in collaborazione con i ragazzi e le ragazze di Anffas è stata rinviata a data da destinarsi.

mercoledì, 24 novembre 2021, 15:23

«Quella della Sanac di Massa è una situazione che rischia di precipitare, che desta molta apprensione e che ha bisogno della massima attenzione da parte delle istituzioni regionali e nazionali. Oggi il Consiglio regionale votando unanimemente la mozione che ho presentato poche settimane fa ha dato un segnale di vicinanza...

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:51

"Libera di essere Libera" è il titolo della tavolo rotonda organizzata dal Comune di Montignoso e dall'Associazione Sabine per il 25 novembre 2021 la Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere e in programma venerdì prossimo con un programma ricco di ospiti e di eventi.

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:49

A San Carlo presto saranno ultimati i lavori della nuova piazza: l’amministrazione comunale sta procedendo con il completamento dell’intervento, apprezzato dai cittadini e dagli operatori commerciali della zona.

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:49

Domani, giovedì 25 novembre il Presidente del Gruppo Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, visiterà la Provincia di Massa Carrara.