Nuovi laboratori e copertura palestra Iti Meucci Massa: affidata la progettazione esecutiva per il completamento dei lavori

martedì, 9 novembre 2021, 13:06

Con un importo di circa 119 mila euro il settore Finanze e Patrimonio della Provincia di Massa-Carrara ha affidato in questi giorni la progettazione esecutiva per il completamento dei lavori delle nuove officine e laboratori dell'Iti Meucci di Massa e per la manutenzione straordinaria della copertura della palestra.

Si tratta, come noto, della seconda fase dell'intervento che consentirà all'istituto massese di avere nuovi spazi nella zona retro da destinare alle esigenze formative: la struttura portante è stata ultimata con la prima somma messa a disposizione dallo Stato, con cofinanziamento della Provincia, per un costo complessivo di circa 520 mila euro. A ottobre 2020, sulla base dei finanziamenti preannunciati dal Ministero dell'istruzione sulla base della legge di bilancio 2020 che destinava 855 milioni a città metropolitane e province, l'ente di Palazzo Ducale aveva presentato tra le altre schede anche quella del Meucci, ottenendo, a marzo 2021, un finanziamento di 835 mila euro per cui la somma necessaria per i lavori è già disponibile.

La progettazione, che riguarda anche quella per il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, è stata assegnata ad un gruppo di esperti che si riuniscono in un RTP, raggruppamento temporaneo di professionisti, formato dall'ingegnere Matteo Sanzeni, il geometra Davide Nicolai e la Società Stig 360.