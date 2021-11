Piazza di San Carlo, in fase di ultimazione l’intervento di riqualificazione

A San Carlo presto saranno ultimati i lavori della nuova piazza: l’amministrazione comunale sta procedendo con il completamento dell’intervento, apprezzato dai cittadini e dagli operatori commerciali della zona.

Nei prossimi giorni, sarà installata una pensilina per la fermata degli autobus, richiesta nel corso di uno degli incontri tra l’amministrazione e i residenti del paese montano. Si tratta, infatti, di un intervento atteso da tempo considerato che nei pressi della piazza principale non è mai stata realizzata una struttura in cui gli utenti possano attendere i mezzi pubblici in sicurezza, seduti o al riparo da vento o pioggia.

“Siamo sempre stati aperti al dialogo e al confronto con i cittadini che abbiamo incontrato più volte accogliendo le richieste per migliorare la funzionalità dell’intervento di riqualificazione ed attuare le migliori soluzioni inerenti i parcheggi, la viabilità e la pensilina” commenta il sindaco Francesco Persiani.

Presto, inoltre, prenderà forma la fontana che andrà ad abbellire ed ultimare la riqualificazione della nuova piazza: proprio in questi giorni è stato approvato il progetto esecutivo basato su uno dei bozzetti disegnati dagli studenti del Liceo artistico Palma e scelto, appunto, per la realizzazione finale.

Per quanto riguarda i dissuasori che delimitano piazza San Carlo, l’amministrazione comunale evidenzia come l’intervento di riqualificazione non abbia assolutamente ristretto le corsie della strada provinciale la cui larghezza risulta inalterata. L’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi sottolinea che “casomai ad essere stata eliminata è la sosta selvaggia di auto lungo la carreggiata che si verificava in qualunque momento, determinando forti criticità alla viabilità. L’amministrazione comunale, invece, andando anche incontro alle richieste delle attività di vicinato, ha realizzato diversi posti auto laterali dedicati alla sosta breve dei clienti degli esercizi commerciali. Come è sempre stato fatto, siamo comunque pronti a valutare qualsiasi proposta della cittadinanza che, pur non stravolgendo l’idea del progetto in fase di ultimazione, possa migliorarne la fruibilità”.