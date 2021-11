"Pompei. Eros e mito" al Garibaldi Carrara

Altre notizie brevi

giovedì, 25 novembre 2021, 13:20

Tante associazioni, decine e decine di volontari, gli Enti in prima linea: questo week-end torna il “sabato dell’ambiente” del Consorzio 1 Toscana Nord, la manifestazione che in varie zone del comprensorio vede impegnati molti cittadini nella pulizia partecipata dei corsi d’acqua da rifiuti e plastiche.

giovedì, 25 novembre 2021, 09:26

Sarà un confronto su diverse tematiche «che spaziano dal sociale alle attività pedagogiche e formative ma anche ambientali, di conoscenza, tutela e rispetto del nostro ecosistema» spiega l'Assessore Giorgia Podestà in vista dell'incontro "Buone pratiche educative nei contesti naturali" in programma venerdì 26 novembre 2021 alle 15.30 a Villa Schiff.

giovedì, 25 novembre 2021, 09:20

Causa maltempo la cerimonia in programma questa mattina alle 9.30 a San Martino per l'intitolazione del giardino “25 novembre” e della panchina rossa realizzata in collaborazione con i ragazzi e le ragazze di Anffas è stata rinviata a data da destinarsi.

mercoledì, 24 novembre 2021, 15:23

«Quella della Sanac di Massa è una situazione che rischia di precipitare, che desta molta apprensione e che ha bisogno della massima attenzione da parte delle istituzioni regionali e nazionali. Oggi il Consiglio regionale votando unanimemente la mozione che ho presentato poche settimane fa ha dato un segnale di vicinanza...

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:51

"Libera di essere Libera" è il titolo della tavolo rotonda organizzata dal Comune di Montignoso e dall'Associazione Sabine per il 25 novembre 2021 la Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere e in programma venerdì prossimo con un programma ricco di ospiti e di eventi.

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:49

A San Carlo presto saranno ultimati i lavori della nuova piazza: l’amministrazione comunale sta procedendo con il completamento dell’intervento, apprezzato dai cittadini e dagli operatori commerciali della zona.

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:49

Domani, giovedì 25 novembre il Presidente del Gruppo Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, visiterà la Provincia di Massa Carrara.

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:24

Italia Nostra, sezione Apuo Lunense, ricorda che sabato 27 novembre, alle 18, sarà presentato nella Sala dei Marmi dell’Accademia di Belle Arti di Carrara il libro “Il Calice Frantumato” di Arthur Alexanian, scrittore di origine armena, francese di passaporto e fiorentino di residenza.

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:23

Il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano parteciperà alla kermesse di conferenze che durerà dal 24 al 28 novembre con ospiti eccellenti della politica, dell'economia e del Terzo settore. Il rapporto tra le città metropolitane e le comunità rurali sarà il tema che si affronterà nel panel di giovedì 25 novembre alle 15.30.

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:06

“Basta, diamo voce al silenzio” è il titolo dell’evento artistico culturale promosso dall’associazione “Carrara un museo a cielo aperto” in programma per domani 26 novembre 2021 nello studio di via Rossi, civico 5, con il patrocinio del Comune di Carrara, progetto “Carrara si cura” della Regione Toscana, Rete antiviolenza Massa,...