Progetto "Il calamaro gigante" contro l'inquinamento delle spiagge

mercoledì, 10 novembre 2021, 13:50

Riccardo Canesi, ex insegnante di geografia dell'istituto Zaccagna di Carrara e impegnato sul fronte green, in una nota stampa, rende noto che giovedi 11 e venerdì 12 novembre, dalle 9 alle 12, gli studenti della quarta classe dello "Zaccagna-Galilei" saranno impegnati in un'uscita didattica nell'ambito del Progetto "Il calamaro gigante" avente come tema il monitoraggio dell'inquinamento da plastica sulle nostre spiagge.



In questi due giorni, gli studenti accompagnati da diversi docenti, tra cui la responsabile del Progetto, Prof.ssa Chiara Colotti, si troveranno presso la spiaggia del Paradiso di Marina di Carrara per raccogliere la plastica, non solamente per ripulire l'ambiente ma per esaminarla e classificarla in laboratorio seguendo le linee guida del Protocollo Sea Cleaner, dedicato al monitoraggio dell'inquinamento marino da plastica patrocinato dall'Istituto di Scienze Marine (Ismar) del CNR.



All'iniziativa collabora anche Italia Nostra Sezione Apuo Lunense e l'associazione "Zaccagna, ieri e oggi".



Inoltre, domattina, giovedì 11 novembre, alle 11.30 i ragazzi incontreranno in spiaggia il Comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, Paolo Margadonna, che illustrerà le attività della Guardia Costiera in materia di tutela dell'ambiente marino.