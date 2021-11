Punti prelievo Zona Apuana e Lunigiana: fermo attività lunedì 15 novembre

venerdì, 12 novembre 2021, 13:15

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che, per motivi legati a una revisione improrogabile della strumentazione del laboratorio analisi con conseguente blocco di 12 ore dell'attività, nella giornata di lunedì 15 novembre tutti i punti prelievo delle Zone Apuana e Lunigiana resteranno chiusi.



Saranno comunque garantiti gli esami urgenti, i prelievi per i pazienti TAO e i pazienti oncologici. Ci scusiamo anticipatamente per possibili eventuali disagi.