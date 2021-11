Riccardo Bruschi :"Esortiamo la Lega al confronto nelle sedi opportune"

sabato, 13 novembre 2021, 16:12

In risposta alle recenti affermazioni della Lega, Riccardo Bruschi di Forza Italia,, afferma in un comunicato stampa, la posizione del partito a sostegno di Simone Caffaz e chiede alla Lega di evitare battute pubbliche nei loro confronti, esortandola al confronto nelle sedi appropriate. "Forza Italia - dice Bruschi - adesso sta solo cercando, con il contributo di EmanueleRicciardi, di aggiungere allo schieramento gli alleati storici diFratelli d'Italia ricompattando il centro destra, ma anche dicoinvolgere altri movimenti alternativi alla sinistra rappresentata dalPD, persone moderate che pero non apprezzano atteggiamenti o personalitadai tratti estremi.Insomma stiamo cercando di agganciare ed unire rimanendo fedeli allalinea di Simone Caffaz, questo e il modo per vincere, quindi invitiamoanche gli alleati ad adottare questo atteggiamento anzi che aumentareconflittualita ed allontanare persone e gruppi politici".